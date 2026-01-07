< sekcia Zahraničie
Austrália vyzvala svojich občanov, aby opustili Irán
Dôvodom sú násilné protesty, ktoré tam prebiehajú už niekoľko týždňov a eskalujú.
Autor TASR
Sydney 7. januára (TASR) - Austrálska vláda vyzvala svojich občanov v Iráne, aby túto krajinu čo najskôr opustili. Dôvodom sú násilné protesty, ktoré tam prebiehajú už niekoľko týždňov a eskalujú. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Ak ste v Iráne, mali by ste ho čo najskôr opustiť,“ uvádza sa v aktualizovanom varovaní austrálskej vlády zo stredy. „V celej krajine prebiehajú násilné protesty, ktoré sa môžu bez varovania ďalej stupňovať... bezpečnostná situácia je nestabilná,“ uvádza sa v texte ďalej.
Austrálske veľvyslanectvo v Teheráne, ktoré minulý rok počas konfliktu medzi Iránom a Izraelom pozastavilo svoju činnosť, vo svojom vyhlásení z tohto týždňa upozornilo, že „jeho schopnosť poskytovať konzulárnu pomoc v Iráne je veľmi obmedzená“. Dodalo, že Austrálčania vrátane osôb s dvojakým občianstvom sú „vystavení vysokému riziku zadržania“.
Protesty v Iráne vyvolala nepriaznivá ekonomická situácia a s ňou spojené rastúce životné náklady. Začali sa 28. decembra zastavením činnosti obchodníkov v Teheráne a odvtedy sa rozšírili do ďalších oblastí. Mimovládna organizácia Iran Human Rights (IHR) so sídlom v Nórsku v utorok uviedla, že iránske bezpečnostné zložky zabili už najmenej 27 demonštrantov vrátane piatich osôb mladších ako 18 rokov. Iránske médiá, ktoré šíria oficiálne vyhlásenia, informovali o 13 mŕtvych vrátane obetí z radov členov bezpečnostných zložiek a policajta, ktorého zastrelili v utorok.
AFP konštatuje, že ide o najvážnejšie demonštrácie v Iráne od celoštátnych protestov v rokoch 2022–23, ktoré vyvolala smrť 22-ročnej Mahsy Amíníovej vo väzbe. Úrady ju zadržali pre údajné porušenie prísnych pravidiel obliekania žien, píše AFP.
