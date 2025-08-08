< sekcia Zahraničie
Austrália vyzýva Izrael, aby zvážil plánované kroky na obsadenie Gazy
Reagovala tak na vyhlásenia izraelského premiéra Benjamina Netanjahua o zámere prebrať vojenskú kontrolu nad mestom Gaza v palestínskej enkláve.
Autor TASR
Canberra 8. augusta (TASR) - Austrália v piatok vyzvala Izrael, aby „nepokračoval na ceste, ktorou sa vybral“. Reagovala tak na vyhlásenia izraelského premiéra Benjamina Netanjahua o zámere prebrať vojenskú kontrolu nad mestom Gaza v palestínskej enkláve. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Austrália vyzýva Izrael, aby nešiel touto cestou, ktorá iba zhorší humanitárnu katastrofu v Gaze,“ uviedla ministerka zahraničných vecí Penny Wongová vo svojom piatkovom vyhlásení.
Podľa šéfky rezortu je trvalé a násilné vysídľovanie porušením medzinárodného práva a opakovane vyzvala na prijatie dohody o prímerí v Pásme Gazy a neobmedzený prísun humanitárnej pomoci. Zároveň znovu žiadala palestínske militantné hnutie Hamas, aby vrátilo rukojemníkov unesených v októbri 2023.
„Dvojštátne riešenie je jediným východiskom na zabezpečenie udržateľného mieru - Palestínsky štát a Izraelský štát existujúci bok po boku v mieri a bezpečí v rámci medzinárodne uznávaných hraníc,“ zdôraznila ministerka podľa Reuters.
Austrália sa zatiaľ nepridala k západným spojencom, ako sú Británia, Kanada či Francúzsko, ktoré oznámili plány na uznanie Palestínskeho štátu. Uviedla však, že toto rozhodnutie prijme v „správnom čase“, pričom zároveň stupňuje kritiku krokov Izraela.
Izraelský bezpečnostný kabinet v piatok schválil návrh na prevzatie kontroly nad mestom Gaza v palestínskom Pásme Gazy, oznámila kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Vo vyhlásení predstavila podrobnosti o schválených plánoch na obsadenie mesta i o „piatich princípoch ukončenia vojny“.
V rozhovore pre stanicu Fox News vo štvrtok Netanjahu však tiež povedal, že Tel Aviv má v úmysle prevziať vojenskú kontrolu nad celým Pásmom Gazy.
