Z mora zachránili troch námorníkov, ktorých loď poškodili žraloky

Canberra 7. septembra (TASR) - Traja námorníci sa počas plavby okolo Zeme vo štvrtok museli uchýliť do bezpečia na austrálsku pevninu, pretože ich katamaran takmer potopili útoky žralokov v Koralovom mori. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Austrálsky úrad pre námornú bezpečnosť (AMSA) koordinoval záchranu dvoch Rusov a jedného Francúza, ktorí v stredu aktivovali núdzový signál asi 835 kilometrov juhovýchodne od austrálskeho mesta Cairns v štáte Queensland. Trojicu námorníkov neskôr zachránila nákladná loď plaviaca sa pod panamskou vlajkou, ktorá ich vo štvrtok vysadila v prístave Mooloolaba.



Oba nafukovacie trupy ich deväťmetrového katamaranu boli poškodené po niekoľkých útokoch žralokov. Zrejme išlo o žraločka brazílskeho - malý druh, ktorý nie je považovaný za nebezpečného pre človeka. Letecké zábery zo záchrany námorníkov zachytávajú ich ťažko poškodenú loď, pričom jednému z trupov katamaranu chýbala celá predná časť.



Podľa jedného zo zachránených námorníkov Stanislava Beriozkina si žraloky loď pomýlili s veľrybou. Posádka podľa neho bola pripravená na žraloky, no nie na také množstvo. "Bolo ich veľa, možno 20 alebo 30, možno viac," povedal.



Beriozkin s kolegami na ochranu nafukovacích trupov katamaranu použili ochranný dvojvrstvový materiál. Niektoré zo žralokov však podľa neho vyskočili a hrýzli do častí nad touto ochranou vrstvou.



Dvaja Rusi - Beriozkin a Jevgenij Kovalevskij - a Francúz Vincent Thomas Garate vyplávali na svoju cestu okolo sveta z ruského Petrohradu 1. júla 2021. Problémy so žralokmi mali počas plavby z Vanuatu.