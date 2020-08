Za plánovanie protestu proti karanténe zatkli v Austrálii dvoch mužov

Melbourne 7. augusta (TASR) - Polícia v austrálskom Melbourne v piatok zatkla dvoch mužov za plánovanie protestu proti karanténnym opatreniam. Štát Viktória, kde sa Melbourne nachádza, je dlhodobo epicentrom nákazy nového koronavírusu v Austrálii. Informovala o tom agentúra AFP.



Voči dvom štyridsiatnikom, ktorým medzičasom zhabali mobilné telefóny a počítač, chcú tamojšie orgány vzniesť obvinie z navádzania na trestný čin.



Protest proti koronavírusovým opatreniam bol naplánovaný na nedeľu, píše agentúra. Demonštrácia by však porušila nariadenie tzv. lockdownu, ktoré vstúpilo do platnosti vo štvrtok.



Obyvatelia na základe tohto nariadenia majú povolené opustiť svoje domovy len vtedy, ak idú do práce, športovať alebo na nákup nevyhnutných vecí, ako sú potraviny či lieky.



Polícia v štáte Viktória za posledných 24 hodín pokutovala 196 ľudí, ktorí nemali ochranné rúška alebo porušili večerný zákaz vychádzania. V piatok v štáte pribudlo 450 nových prípadov nákazy a tento týždeň tam zaznamenali aj rekordný počet úmrtí.



Celkovo má Austrália dosiaľ 255 úmrtí a viac ako 20.000 prípadov nákazy koronavírusom.