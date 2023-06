Austrália zabráni tomu, aby Rusko postavilo ambasádu pri parlamente

Canberra 15. júna (TASR) - Austrálsky parlament prijal z iniciatívy vlády návrh zákona, ktorý zamedzí tomu, aby Rusko postavilo novú budovu svojho veľvyslanectva v tesnej blízkosti parlamentu v Canberre. Oznámil to vo štvrtok premiér Anthony Albanese s tým, že by ruská ambasáda v tejto lokalite predstavovala riziko pre národnú bezpečnosť Austrálie, informujú agentúry AFP a AP.



"Naša vláda dostala veľmi jasné bezpečnostné odporúčanie, čo sa týka rizika predstavovaného novou prítomnosťou Ruska v takejto blízkosti (budovy) Parliament House," povedal novinárom Albanese, ktorý zároveň v mene austrálskej vlády odsúdil "nelegálnu a nemorálnu (ruskú) inváziu na Ukrajinu".



V prípade výstavby ruského veľvyslanectva v danej lokalite by podľa premiéra hrozilo "potenciálne zasahovanie do činností", ktoré sú vykonávané v budove austrálskeho parlamentu.



Krátko po premiérovom oznámení bol austrálskym poslancom predložený návrh zákona, na základe ktorého bude možné zrušiť ruský prenájom pozemku nachádzajúceho sa v blízkosti Parliament House.



Obe komory austrálskeho zákonodarného zboru vo štvrtok schválili predmetnú legislatívu len necelé dve hodiny po tom, ako bola predložená, uviedla agentúra DPA. Návrh odobrili aj členovia Senátu, kde vláda nemá väčšinu kresiel.



"Konáme rýchlo, aby sa prenájom danej lokality nepremenil na oficiálnu diplomatickú prítomnosť," vyhlásil Albanese na tlačovom brífingu s tým, že toto rozhodnutie je prijaté s ohľadom na "národno-bezpečnostné záujmy Austrálie".



Austrálsky premiér zároveň zdôraznil, že Rusko bude aj naďalej mať svoju ambasádu v Canberre, rovnako ako Austrália v Moskve a že sa na tejto skutočnosti nič nemení. Ruské veľvyslanectvo v súčasnosti využíva budovu na canberrskom vnútornom predmestí Griffith, kde už v minulosti sídlila ambasáda Sovietskeho zväzu.



Austrálska vláda sa rozhodla konať po tom, ako Rusko v máji vyhralo spor pred austrálskym Federálnym súdom, čo zabránilo snahám o úradné vykázanie Rusov z parcely, nachádzajúcej sa prakticky hneď vedľa parlamentu.