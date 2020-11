Austrália vyšetrí údajné zločiny svojich vojakov v Afganistane

Canberra 12. novembra (TASR) - Austrálsky premiér Scott Morrison vo štvrtok vymenoval osobitného vyšetrovateľa, ktorého úlohou bude preskúmať podozrenia z vojnových zločinov, údajne spáchaných príslušníkmi austrálskych elitných jednotiek v Afganistane. Informovala o tom agentúra AFP.



Vyšetrovanie vedené špeciálnym prokurátorom môže podľa Morrisona potenciálne odhaliť "vážne a možno aj trestuhodné zneužitie" štatútu austrálskych elitných jednotiek.



Najvážnejšími z obvinení sú údajné usmrtenie šesťročného dieťaťa počas domovej razie, odseknutie končatiny zabitému nepriateľovi či zastrelenie väzňa, ktoré bolo motivované snahou ušetriť miesto vo vrtuľníku.



Austrálsky premiér poveril vyšetrovaním vlastného osobitného prokurátora aj preto, aby predišiel riešeniu týchto prípadov na pôde Medzinárodného trestného súdu so sídlom v holandskom Haagu, približuje AFP.



Austrálska televízna stanica ABC ešte v roku 2017 zverejnila dokumenty pod názvom Afganské spisy (Afghan Files), ktoré podľa nej dokazovali, že austrálski vojaci v Afganistane zabíjali civilistov vrátane detí.



Canberra sa spočiatku tieto obvinenia snažila popierať. Polícia dokonca začala vyšetrovanie reportéra ABC a producenta Afghan Files z dôvodu získania a zverejnenia utajených informácií. Polícia tiež minulý rok prehľadala sídlo televízie ABC v Sydney, neskôr však vyšetrovanie v tomto prípade zastavili.



Austrália po teroristických útokoch z 11. septembra 2001 vyslala do Afganistanu svoje elitné zásahové jednotky, ktoré tam pôsobili až do roku 2013.