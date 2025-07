Austrália zaradí YouTube na zoznam zakázaných sietí pre deti

Canberra 30. júla (TASR) - Austrálska vláda zaradí webstránku YouTube na zoznam sociálnych sietí zakázaných pre deti do veku 16 rokov. Zvrátila tak svoje predošlé rozhodnutie udeliť YouTubu výnimku. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.



Austrálsky internetový regulátor v júni vyzval vládu, aby zrušila navrhovanú výnimku pre YouTube. Urobil tak s odvolaním na svoj prieskum, v ktorom 37 percent detí vo veku 10 až 15 rokov uviedlo, že na tejto platforme videli škodlivý obsah, čo je najviac zo všetkých sociálnych sietí. Proti výnimke pre YouTube vystupovali aj spoločnosti Meta, Snapchat a TikTok, podľa ktorých by bola nespravodlivá.



„Sociálne siete majú spoločenskú zodpovednosť a niet pochýb o tom, že austrálske deti sú negatívne ovplyvňované online platformami. Ukončujem to,“ vyhlásil premiér Anthony Albanese. „Našim deťom spôsobujú spoločenskú ujmu a chcem, aby austrálski rodičia vedeli, že im kryjeme chrbát,“ povedal.



Zákon o zákaze sociálnych sietí pre deti schválil austrálsky parlament v novembri minulého roka. Na základe neho budú sociálne siete ako Facebook, Instagram či X nútené prijať opatrenia na zabezpečenie overovania veku svojich užívateľov. Za systémové porušenia by spoločnostiam prevádzkujúcim sociálne siete hrozili pokuty až vo výške 49,5 milióna austrálskych dolárov (27,9 milióna eur).



Hovorca YouTube uviedol, že spoločnosť zváži ďalšie kroky a bude pokračovať v spolupráci s vládou. „Stotožňujeme sa s cieľom vlády riešiť a redukovať ujmy, ku ktorým môže dôjsť v online priestore. Náš postoj zostáva jasný: YouTube je platforma na zdieľanie videí s knižnicou bezplatného, vysokokvalitného obsahu, ktorý je čoraz častejšie sledovaný na televíznych obrazovkách. Nie je to sociálna sieť,“ deklaroval v stanovisku.