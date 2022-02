Austrália zaradila koaly medzi ohrozené druhy

Koala, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Canberra 11. februára (TASR) - Austrália v piatok oficiálne zaradila koaly, ktoré sa vyskytujú na jej východnom pobreží, medzi ohrozené druhy. Počet týchto vačkovcov totiž za uplynulé dve desaťročia výrazne klesol, pričom ochrancovia životného prostredia kritizujú Austráliu za to, že ich doposiaľ nezvládla ochrániť. TASR o tom informovala na základe správy agentúry AFP.Podľa ochrancov prírody populácia týchto vačkovcov za uplynulé dve desaťročia klesla na väčšine územia východnej Austrálie, pričom varujú, že koaly sa teraz postupne blížia k vyhynutiu.Austrálska ministerka životného Sussan Leyová uviedla, že koaly zaradili medzi ohrozené druhy, aby im poskytli väčšiu mieru ochrany v austrálskych štátoch Nový Južný Wales a Queensland a na Teritóriu austrálskeho hlavného mesta.uviedla Leyová, pričom vyzdvihla nedávny sľub austrálskej vlády, ktorá sa zaviazala, že na ochranu koál a obnovu ich životného prostredia vyčlení 50 miliónov austrálskych dolárov (31,3 milióna eur).Koaly, ktoré sú symbolom unikátnej austrálskej prírody, zaradili medzi zraniteľné druhy iba pred desiatimi rokmi. Ich prežitie v súčasnosti ohrozujú najmä dôsledky lesných požiarov, odlesňovanie, sucho a choroby.Ochrancovia nový krok austrálskej vlády prijali pozitívne, avšak kritizujú ju za to, že doposiaľ tieto vačkovce nedokázala ochrániť." uviedol Stuart Blanch zo Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) Austrália.Podľa ochrancov prírody je ťažké poskytnúť presné údaje týkajúce sa populácie koál na východnom pobreží Austrálie. Vedecký výbor pre ohrozené druhy, ktorý je nezávislým vládnym poradným orgánom, však odhaduje, že počet koál klesol zo 185.000 v roku 2001 na 92.000 v roku 2021.Alexia Wellbelovová z organizácie na ochranu práv zvierat Humane Society International (HSI) uviedla, že ak nebudú prijaté žiadne opatrenia, koaly žijúce na východnom pobreží Austrálie môžu do roku 2050 vyhynúť.