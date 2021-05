Austrália zatvorí z bezpečnostných dôvodov svoju ambasádu v Kábule

Canberra 25. mája (TASR) - Austrália v priebehu tohto týždňa zatvorí svoju ambasádu v Afganistane. Dôvodom je "čoraz neistejšia bezpečnostná situácia" v Kábule, oznámil v utorok austrálsky premiér Scott Morrison.



Ako píše agentúra AFP, zatvorenie ambasády v piatok 28. mája je podľa Morrisona dočasné opatrenie v reakcii na nadchádzajúce stiahnutie medzinárodných vojsk z Afganistanu.



"Austrália očakáva, že toto opatrenie je dočasné, a že v Kábule obnoví svoju stálu prítomnosť hneď, ako to okolnosti umožnia," priblížil Morrison.



Odsun vojakov americkej armády z Afganistanu má byť podľa amerického prezidenta Joea Bidena ukončený do 11. septembra. Šéf Bieleho domu to oznámil v polovici apríla.



Okrem amerických síl odchádza z tejto azíjskej krajiny aj hŕstka austrálskych vojakov. Bez tohto malého vojenského kontigentu a podpory USA panuje v Afganistane podľa Morrisona "čoraz neistejšie bezpečnostné prostredie".



"Vláda bola informovaná, že v súčasnosti nie je možné zabezpečiť dostatočné bezpečnostné opatrenia na to, aby tu mohla pokračovať naša diplomatická prítomnosť," dodal Morrison.



Afganská vláda a jej bezpečnostné služby sú napriek dvom desaťročiam budovania kapacít aj naďalej slabé a ich budúcnosť je bez značnej podpory USA neistá, komentuje AFP.