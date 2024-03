Zával v bani: Nehoda si vyžiadala život jedného muža

Canberra 14. marca (TASR) - Jeden muž zahynul a 29 baníkov sa podarilo zachrániť po "zrútení skál" v tuneli v bani na zlato v austrálskom štáte Viktória, oznámila vo štvrtok miestna polícia. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Záchranné zložky boli privolané do bane Mount Clear neďaleko austrálskeho mesta Ballarat asi 100 kilometrov západne od Melbourne v stredu večer miestneho času po hláseniach o tom, že v jednom z tunelov bane sa "zrútili skaly". K incidentu došlo v hĺbke asi troch kilometrov od vstup do bane, uviedla polícia štátu Viktória vo vyhlásení.



"Padajúce skaly zavalili dvoch ľudí, zatiaľ čo 28 sa dokázalo dostať na bezpečné miesto," uviedla polícia vo vyhlásení.



Jedného zo zvalených baníkov sa podarilo vyslobodiť a vo vážnom stave so zraneniami v dolnej časti tela ho letecky previezli do nemocnice. Telo druhej obete, 37-ročného muža, záchranári z bane vytiahli vo štvrtok ráno, dodala polícia.



Dvadsaťosem baníkov, ktorí našli útočisko, záchranári bezpečne vyniesli na povrch, uviedla polícia a dodala, že zachránených vyšetrili členovia rýchlej záchrannej služby.



V bani na zlato Mount Clear prišlo k zavaleniu aj v roku 2007. Pri tejto nehode uviazlo v bani 27 baníkov, ktorí však neutrpeli nejaké zranenia a všetkých sa podarilo dostať na povrch.



V roku 2021 pritom austrálskeho odbory upozornili na bezpečnostné problémy v tejto bani. Vyšetrovanie vtedy odhalilo nepresné plány o bezpečnosti bani, ktoré mohli v prípade núdzovej situácie viesť ku katastrofe. V roku 2023 potom baňu prebrala nová spoločnosť Victory Minerals, ktorá zamestnáva asi 200 ľudí.