Austrália zaviedla karanténu pre obyvateľov vracajúcich sa do vlasti

Canberra 27. marca (TASR) – Austrálčania, ktorí sa vrátia zo zahraničia, sa budú musieť podrobiť dvojtýždňovej karanténe v hoteli alebo v inom ubytovacom zariadení. Až po nej sa budú môcť vrátiť domov. Dnes to oznámil premiér Scott Morrison, ktorého citovala agentúra DPA.



Nové opatrenie má za cieľ spomaliť šírenie koronavírusu. Platiť by malo začať o polnoci z piatka na sobotu.



Cudzinci už majú do krajiny zákaz vstupu.



Austrálčania, ktorí sa vrátili do vlasti zo zahraničia, tvoria až dve tretiny potvrdených prípadov koronavírusu, uviedol Morrison.



"Austrálčania strávia po novom po návrate dva týždne v samoizolácii na mieste príletu. Náklady na ubytovanie zaplatí štát," spresnil Morrison.



Vládni predstavitelia uviedli, že najdôležitejšou úlohou je "zabrániť navrátilcom prenášať vírus".



Austrálčania majú až na výnimočné prípady zákaz cestovať do zahraničia.



Premiér vyzval tých, ktorí sa ešte nachádzajú v zahraničí, aby sa čo najrýchlejšie vrátili domov. V nasledujúcich dňoch tak urobí okolo 7000 Austrálčanov.



"Onedlho bude veľmi ťažké sa vrátiť," varoval Morrison.



Austrália dosiaľ potvrdila 3143 prípadov nákazy koronavírusu a 13 úmrtí.