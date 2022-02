Austrália zaviedla sankcie voči Putinovým bezpečnostným poradcom

Sydney 23. februára (TASR) - Austrálsky premiér Scott Morrison oznámil v stredu zavedenie sankcií voči ôsmim najvyššie postaveným bezpečnostným poradcom šéfa Kremľa Vladimira Putina po, ako poznamenal, "neoprávnenej, nevyprovokovanej, neprijateľnej" ruskej invázii na Ukrajinu. TASR prevzala správu od agentúry AFP.



Osem členov ruskej Bezpečnostnej rady bude čeliť sankciám vrátane zákazu cestovania a Austrália sa zameria aj na ruské banky spojené s armádou.



"Správajú sa ako zločinci a násilníci," povedal Morrison a predpovedal, že k rozsiahlej invázii pravdepodobne dôjde "v najbližších 24 hodinách".



"Austrálčania sa vždy postavia násilníkom - a my sa postavíme Rusku," vyhlásil Morrison. Sľúbil, že urýchli žiadosti o víza pre približne 430 Ukrajincov, ktorí chcú vstúpiť do Austrálie.



AFP poznamenala, že Austrália je členom aliancie na zdieľanie spravodajských informácií Five Eyes, ktorá zahŕňa aj Spojené štáty, Britániu, Kanadu a Nový Zéland.



Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok uznal nezávislosť samozvaných proruských republík na východe Ukrajiny - Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky (DĽR a LĽR) - a nariadil vyslanie vojakov do týchto oblastí. Tento krok vyvolal obavy, že môže dôjsť k rozsiahlej invázii na Ukrajinu.