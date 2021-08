Austrália zažila s novými prípadmi nákazy najhorší deň v roku

Melbourne 7. augusta (TASR) - Austrália zaznamenala za uplynulý deň najvyšší nárast nových prípadov nákazy koronavírusom v tomto roku. Dovedna 361 prípadov infekcie nákazlivým koronavírusovým variantom delta hlásili z najľudnatejších austrálskych štátov - Nový Južný Wales, Viktória a Queensland, informovala v sobotu agentúra Reuters.



V Austrálii za posledný deň pribudlo v súvislosti s koronavírusom aj päť úmrtí, čo je jeden z najvyšších tohoročných prírastkov. Nový Južný Wales pritom zažil v súvislosti s počtom nových prípadov nákazy vôbec najhorší deň od vypuknutia pandémie.



V tomto austrálskom štáte, ktorého metropolou je najväčšie mesto krajiny Sydney, zaznamenali 319 nových prípadov nákazy zapríčinených tzv. lokálnym prenosom. V Novom Južnom Walese je aktuálne s covidom hospitalizovaných 345 ľudí, z toho 56 leží na jednotkách intenzívnej starostlivosti a 23 je odkázaných na umelú pľúcnu ventiláciu, uvádza Reuters.



Tamojšie úrady z prenosu nákazy obviňujú nedodržiavanie epidemiologických pravidiel. "Proste zostaňte doma, to je poistka. Zostaňte doma a dajte sa zaočkovať," uviedol minister zdravotníctva Nového Južného Walesu Brad Hazzard. V Sydney a jeho okolí platí lockdown už šesť týždňov, pripomína Reuters.



V susednom austrálskom štáte Viktória zaznamenali za posledný deň 29 nových prípadov nákazy, čo predstavuje najvyšší denný prírastok v tomto roku. Aj v tomto štáte úrady začiatkom týždňa zaviedli sedemdňový lockdown, ktorý je už šiestym od začiatku pandémie. Premiér štátu Viktória Daniel Andrews obyvateľov vyzval, aby dodržiavali epidemiologické opatrenia, ktoré im povoľujú opúšťať svoje domovy len v nevyhnutých prípadoch, akými sú cesta do práce, do obchodu, k lekárovi alebo na očkovanie či za účelom cvičenia vonku, ktoré je však obmedzené na dve hodiny denne.



V Queenslande zaznamenali 13 nových prípadov nákazy. Až na jednu osobu sa všetkých infikovaných podarilo včas izolovať. Vďaka tomu existuje nádej, že osemdňový lockdown, ktorý zaviedli v niektorých častiach tohto štátu, sa skončí podľa plánu - v nedeľu popoludní miestneho času, uvádza Reuters.



Austrálii sa vlani pomocou série lockdownov a uzatvorenia hraníc darilo nákazu koronavírusom relatívne dobre zvládať, avšak momentálne čelí zhoršeniu situácie v súvislosti s šírením nebezpečnejšieho koronavírusového variantu delta. V celej krajine doposiaľ zaznamenali len čosi vyše 36.000 prípadov nákazy a v spojitosti s ochorením COVID-19 zomrelo 937 ľudí. Austrália však v porovnaní s inými vyspelými krajinami výrazne zaostáva v očkovaní, pričom dosiaľ bolo v tejto krajine oboma potrebnými dávkami vakcíny zaočkovaných len 20 percent ľudí starších ako 16 rokov.