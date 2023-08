Austrália zažíva nečakane teplú zimu, mnohé lyžiarske vleky stoja

Sydney 3. augusta (TASR) — V čase, keď severná pologuľa zápasí s vlnami horúčav, južná pologuľa zažíva nezvyčajne teplú zimu. Mnohé lyžiarske vleky v Austrálii preto stoja, informovala vo štvrtok agentúra DPA s odvolaním sa na austrálsku televíznu stanicu 9News.



Na niektorých zjazdovkách, najmä na juhovýchode Austrálie, nie je takmer žiadny sneh. Obzvlášť postihnuté sú strediská Selwyn Snow Resort v Novom Južnom Walese a Mount Baw Baw v štáte Viktória.



V celej Austrálii bol júl — inak jeden z najchladnejších mesiacov —- extrémne teplý, uviedla televízia 9News s odvolaním sa na meteorologickú službu Weatherzone.



Niektoré z najznámejších lyžiarskych stredísk v austrálskych Alpách, ako napríklad Hotham a Perisher, sa obávajú topenia snehu na zjazdovkách. Oba rezorty hlásia teploty o dva až tri stupne Celzia vyššie ako zvyčajne, a to cez deň aj v noci.



"Hoci sa nezdá, že je to veľa, je to rozhodujúce pre sneženie, ako aj pre udržanie existujúcej snehovej pokrývky," povedal Bob Neil z Weatherzone.



Dobrou správou podľa DPA je, že v lyžiarskych strediskách vo vyšších nadmorských výškach, ako je napríklad Guthega v Snowy Mountains, je nateraz snehu dosť.