Austrália zaznamenala prvé úmrtie súvisiace s variantom omikron

Sydney 27. decembra (TASR) - Austrália v pondelok zaznamenala prvý prípad úmrtia v súvislosti s novým koronavírusovým variantom omikron. V krajine tiež opäť stúpa počet nových prípadov nákazy. Miestne úrady však napriek tomu zatiaľ odmietajú pristúpiť k ráznejšiemu sprísňovaniu pandemických opatrení, najmä k zavedeniu ďalšieho lockdownu, pretože počet hospitalizácii zostáva nízky, informovala agentúra Reuters.



Zosnulým je muž-osemdesiatnik, ktorý mal niekoľko pridružených ochorení. Úrady však neposkytli bližšie údaje týkajúce sa smrti tohto muža okrem toho, že sa infikoval v domove dôchodcov a zomrel v nemocnici v Sydney.



"Je to prvé známe úmrtie v štáte Nový Južný Wales, ktoré súvisí s variantom omikron," uviedla epidemiologička tohto austrálskeho štátu Christine Selveyová.



Toto úmrtie bolo jedným zo šiestich úmrtí súvisiacich s koronavírusom, ktoré v pondelok v Austrálii zaevidovali. Za uplynulých 24 hodín tam tiež pribudlo vyše 9400 nových prípadov nákazy. Všetky úmrtia, ako aj väčšina nových prípadov pritom boli zaznamenané v najľudnatejších štátoch Nový Južný Wales a Viktória, ktoré dovedna obýva vyše polovica austrálskej populácie.



Počet prípadov v Austrálii začal stúpať po tom, ako začala austrálska vláda uvoľňovať opatrenia spojené s cestovaním v rámci krajiny a povolila tiež návrat Austrálčanov zo zahraničia bez toho, aby museli ísť do karantény.



"Napriek tomu, že stúpa počet prípadov... nemá to vplyv na náš nemocničný systém," uviedla Annastacia Palaszczuková, premiérka austrálskeho štátu Queensland, v ktorom v pondelok pribudlo 784 novonakazených, pričom hospitalizovaní sú iba štyria ľudia.