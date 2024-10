SKONČILA DOLU HLAVOU: Natiahla sa za mobilom, uviazla v trhline

Sydney 22. októbra (TASR) – Austrálčanka na sedem hodín uviazla v skalnej trhline, do ktorej sa zošmykla hlavou napred. Snažila sa z nej vytiahnuť spadnutý telefón, informuje TASR podľa správ denníka The Guardian a televízie ABC zverejnených v utorok.



Incident sa odohral počas vychádzky skupiny turistov v údolí Hunter Valley, ktoré leží v parku Laguna neďaleko mesta Cessnock na východe austrálskeho štátu Nový Južný Wales.



Priatelia sa 23-ročnú Matildu Campbellovú najskôr hodinu usilovali z trojmetrovej skalnej trhliny vyslobodiť vlastnými silami. Keď sa im to nepodarilo, zavolali na tiesňovú linku.



Záchranári museli premiestniť niekoľko balvanov s hmotnosťou od 80 do 500 kilogramov, aby sa k zaseknutej turistke dostali. Zvyšné skaly zaistili proti prípadnému zosuvu drevenou konštrukciou, píše ABC.



Záchranári ocenili, že si Campbellová zachovala chladnú hlavu.



"Keby sa niečo podobné stalo mne, bol by som z toho úplne mimo. Keď sme boli na mieste, bola pokojná, rozvážna a urobila všetko, o čo sme ju požiadali," vyhlásil Peter Watts zo špeciálnej záchrannej služby. "Za desať rokov som nič podobné nezažil," dodal.



Campbellová utrpela iba niekoľko modrín a odrenín a záchranárom sa poďakovala za záchranu života, píše The Guardian.



Telefón, ktorý incident spôsobil, sa však z trhliny vytiahnuť nepodarilo.