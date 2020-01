Sydney 27. januára (TASR) - Žena zomrela počas súťaže v jedení koláčov, ktorá sa konala v nedeľu na počesť Dňa Austrálie. V pondelok o tom informovali miestne médiá a tlačová agentúra AFP.



Záchranárov privolali v nedeľu popoludní do pubu v austrálskom štáte Queensland, keď sa u súťažiacej ženy objavil "zdravotný problém".



Verejnoprávna televízna stanica ABC uviedla, že 60-ročná žena dostala "záchvat", keď si "dala do úst lamington".



Lamington, typická austrálska sladkosť, je piškótový koláč v tvare kocky namočený do čokolády a obalený v strúhanom kokose.



Ženu urýchlene odviezli do nemocnice v pobrežnom meste Hervey Bay, ale neskôr zomrela.



Bola účastníčkou každoročnej súťaže v jedení lamingtonov a mäsových pirohov v hoteli Beach House Hotel, ktorá sa koná vždy na Deň Austrálie. Sviatok patrí medzi najvýznamnejšie v krajine a je vyhlásený na počesť založenia prvej osady Európanmi.



Vedenie a personál hotela vyjadrili v odkaze na Facebooku "najhlbšiu sústrasť" rodine a priateľom zosnulej ženy.



"Oceňujeme a ďakujeme našim nápomocným organizátorom a záchrannej službe štátu Queensland za ich urýchlenú a profesionálnu reakciu na túto tragickú udalosť. Hotelový personál takisto poskytol profesionálnu pomoc," uvádzalo sa v odkaze. "V týchto ťažkých chvíľach sme stále v myšlienkach s rodinou."



Polícia oznámila, že smrť nenastala za podozrivých okolností a že pripraví správu pre koronera.