Austrália žiada Izrael, aby vydal učiteľku obvinenú z pedofílie

Canberra 23. októbra (TASR) - Austrália chce budúcu novú izraelskú vládu požiadať o rýchle riešenie päť rokov trvajúceho sporu o vydanie učiteľky pôvodom z Izraela, ktorá je v Austrálii obvinená z pedofílie. Informovala o tom v stredu agentúra AP.



Vyhlásenie v tomto zmysle vydal austrálsky premiér Scott Morrison po tom, ako sa stretol dvoma ženami, ktoré izraelská občianka Malka Leiferová sexuálne obťažovala v čase, keď bola riaditeľkou školy ultraortodoxnej chasidskej komunity v Melbourne.



Leiferová sa vrátila do Izraela v roku 2008, keď sa proti nej objavili prvé podozrenia.



Morrison uviedol, že jeho vláda je pevne odhodlaná dosiahnuť, aby v prípade Malky Leiferovej došlo na spravodlivosť. "Chceme, aby sa táto záležitosť vyriešila transparentne a rýchlo," zdôraznil. Potvrdil tiež záväzok svojej vlády dosiahnuť Leiferovej vydanie do Austrálie, aby čelila 74 obvineniam z pohlavného zneužívania detí.



Na spoločnej tlačovej konferencii obetí Dassi Erlichovej a Nicole Meyerovej, ktoré sú sestry, vystúpil okrem premiéra aj poslanec Dave Sharma.



Ten bol austrálskym veľvyslancom v Izraeli v roku 2014, keď bola podaná žiadosť o vydanie obvinenej Izraelčanky. Informoval, že po viac ako 60 súdnych pojednávaniach v Izraeli "sa nezdá, že by sme sa k vydaniu Malky Leiferovej priblížili."



Izraelský najvyšší súd pred dvoma týždňami anuloval rozhodnutie súdu nižšieho stupňa a nariadil, že Leiferová zostane vo väzení a nebude presunutá do domáceho väzenia, ako údajne s ohľadom na svoj zdravotný stav žiadala. Svoje stanovisko súd zdôvodnil obavami, že obvinená utečie alebo sa bude vyhýbať spravodlivosti.



Riešenie tohto prípadu komplikuje aj fakt, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu tento týždeň oznámil, že sa mu nepodarilo vytvoriť väčšinovú vládu, čo krajinu uvrhlo do nového obdobia politickej neistoty, konštatovala agentúra AP.