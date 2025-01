Austrália žiada opatrnosť pri používaní DeepSeek

Sydney 28. januára (TASR) - Austrálsky minister pre vedu Ed Husic v utorok vyjadril obavy o ochranu súkromných údajov v súvislosti so spustením četbota čínskym start-upom DeepSeek, ktorý otriasol finančnými trhmi a prekvapil aj západných konkurentov. Husic používateľov vyzval, aby vopred zvážili, či si čínsku aplikáciu stiahnu. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Technologická spoločnosť DeepSeek koncom decembra uviedla na trh bezplatný jazykový model s otvoreným zdrojovým kódom a tvrdí, že bol vyvinutý len za dva mesiace s nákladmi nižšími ako šesť miliónov dolárov. To sú výrazne menšie náklady, než aké požadujú západní konkurenti.



DeepSeek v minulom týždni zverejnila jazykový model, ktorý údajne prekonal najnovší model OpenAI v mnohých testoch tretích strán. Za posledné dni sa dostala na vrchol rebríčka sťahovania aplikácií a vytlačila z neho vedúcu aplikáciu ChatGPT.



Austrálsky minister však žiada ľudí, aby boli opatrní. Podľa neho bude v najbližšom čase potrebné zodpovedať mnoho otázok týkajúcich sa kvality, preferencií spotrebiteľov či správy údajov a súkromia.



"Bol by som v tomto smere veľmi opatrný. Takéto otázky treba starostlivo zvážiť," povedal Husic pre televíziu ABC. Čínske spoločnosti sa podľa jeho slov líšia od tých západných, pokiaľ ide o ochranu súkromia používateľov alebo spravovanie údajov.



"Číňania sú veľmi dobrí vo vývoji produktov, ktoré fungujú veľmi dobre. Tento trh je zvyknutý na ich prístup k dátam a ochrane súkromia," povedal. Zmena však podľa neho prichádza, ak začnú produkty vyvážať na zahraničné trhy, kde majú používatelia iné očakávania. "Myslím, že musíte byť opatrní. Iba som v tomto úplne úprimný a priamy," dodal.



Austrália už v roku 2018 zakázala čínskej telekomunikačnej firme Huawei Technologies dodať zariadenie pre plánovanú mobilnú sieť novej generácie 5G. Dôvodom boli obavy o národnú bezpečnosť.



Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že spustenie DeepSeeku by mohlo byť budíčkom pre spoločnosti v USA, ktoré sa zaoberajú umelou inteligenciou. Domnieva sa, že vývoj čínskeho AI priemyslu by takisto mohol byť pozitívnou správou pre Spojené štáty.



"Ak to dokážete urobiť lacnejšie, za menej peňazí a dosiahnuť rovnaký konečný výsledok - myslím si, že je to pre nás dobrá vec,“ povedal novinárom na palube prezidentského špeciálu Air Force One. Zároveň sa ale neobáva prelomu, ktorý spôsobila čínska aplikácia. USA podľa Trumpa zostanú v tomto sektore dominantným hráčom.



AI model DeepSeek považuje za "pôsobivý" aj šéf spoločnosti OpenAI Sam Altman, a to predovšetkým pokiaľ ide o to, čo čínsky start-up dokáže poskytnúť za danú cenu. Prisľúbil, že aj jeho firma urýchli niektoré vydania.