Austrália žiada Šalamúnove ostrovy, aby si rozmysleli pakt s Čínou

Sydney 13. apríla (TASR) - Austrália požiadala Šalamúnove ostrovy, aby prehodnotili svoj úmysel podpísať bezpečnostný pakt s Čínou. V stredu to uviedol austrálsky minister pre medzinárodný rozvoj a Tichomorie Zed Seselja po stretnutí s predsedom vlády Šalamúnových ostrovov Manassehom Sogavareom. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



Seselja vo vyhlásení po návšteve Honiary uviedol, že Sogavareho požiadal, aby Šalamúnove ostrovy prekonzultovali podpísanie bezpečnostnej dohody s Čínou s partnermi v tichomorskom regióne "v duchu regionálnej otvorenosti a transparentnosti".



Austrálsky minister privítal vyhlásenie premiéra Sogavareho o tom, že Austrália zostáva pre Šalamúnove ostrovy preferovaným bezpečnostným partnerom, a záväzok, že ostrovy nikdy neposkytnú svoje územie na výstavbu vojenských základní zahraničných mocností.



Austrália je hlavným partnerom Šalamúnových ostrovov v oblasti rozvoja. Canberra tento rok vyčlení pre Honiaru 119 miliónov amerických dolárov, uviedol Seselja.



Na konci marca sa Šalamúnove ostrovy a Čína dohodli na uzatvorení rozsiahlej bezpečnostnej dohody, ktorá podľa Západu umožní Číne rozšírenie svojho vojenského vplyvu do južného Tichomoria. Oficiálne uzavretie paktu si ešte vyžaduje podpis ministrov zahraničných vecí oboch krajín.



Austrália, Nový Zéland, Spojené štáty a niektoré ostrovy v tichomorskom regióne kritizovali dohodu o zavedení bezpečnostného paktu medzi Pekingom a Honiarou. Podľa nich oslabuje stabilitu v oblasti. Canberra vyslovuje obavy, že po podpísaní paktu by sa mohla čínska armáda nachádzať menej ako 2000 kilometrov od austrálskeho územia.