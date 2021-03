Austrália žiada AstraZenecu, aby vakcíny poskytla Papue-Novej Guinei

Austrálsky premiér Scott Morrison hovorí počas tlačovej konferencie 17. marca 2021 v Canberre. Austrália pošle ostrovnému štátu Papua-Nová Guinea vakcíny proti chorobe COVID-19 z vlastných zásob. Oznámil to v stredu austrálsky premiér Scott Morrison. Podľa agentúry AP Morrison súčasne informoval, že Canberra požiadala farmaceutickú spoločnosť AstraZeneca o dodávky ďalších vakcín. Foto: TASR/AP

Canberra 17. marca (TASR) - Austrália pošle ostrovnému štátu Papua-Nová Guinea vakcíny proti chorobe COVID-19 z vlastných zásob. Oznámil to v stredu austrálsky premiér Scott Morrison. Podľa agentúry AP Morrison súčasne informoval, že Canberra požiadala farmaceutickú spoločnosť AstraZeneca o dodávky ďalších vakcín.Podľa Morrisona bude na budúci týždeň na Papuu-Novú Guineu zaslaných 8000 dávok vakcínu proti covidu pre zdravotníkov v prvej línii.Dodal, že spoločne s premiérom Papuy-Novej Guiney Jamesom Marapem požiadajú spoločnosť AstraZeneca o zaslanie ďalšieho milióna dávok vakcín jej výroby, a to čo v najskoršom termíne.AP pripomenula, že Európska únia v marci zablokovala dodávku viac ako 250.000 dávok vakcíny od AstraZenecy do Austrálie, pretože ju nepovažovala za nutnú pre krajinu, ktorá vcelku úspešne bojuje proti epidémii koronavírusu SARS-CoV-2.Morrison však upozornil, že Austrália mala u AstraZenecy zazmluvnených milión dávok vakcíny proti covidu. Zdôraznil, že nie sú určené pre Austráliu, ale pre Papuu-Novú Guineu, "Austrálsky premiér zopakoval, že jeho krajina má tieto vakcíny "". "," vysvetlil.Papua Nová Guinea je chudobná krajina s takmer deviatimi miliónmi obyvateľov, ktorí hovoria viac ako 800 jazykmi a väčšinou žijú v tradičných dedinách. Rozsah pandémie tam je ťažké odhadnúť z dôvodu nedostatočného testovania.Austrálsky hlavný lekár Paul Kelly uviedol, že polovica žien navštevujúcich nemocnice v hlavnom meste Port Moresby kvôli tehotenstvu mala pozitívne testy na covid. Veľký počet pracovníkov v prvej línii je tiež nakazený covidom. Podľa Kellyho tieto fakty svedčia o tom, že v danej komunite je "".Premiér Marape tento týždeň varoval, že čoskoro môže byť infikovaný každý tretí alebo štvrtý človek na ostrove.