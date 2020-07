Žralok stiahol z rybárskej lode do mora malého chlapca

Canberra 17. júla (TASR) - Desaťročný chlapec utrpel v piatok zranenia pri severozápadnom pobreží austrálskeho ostrova Tasmánia, keď ho z rybárskej lode stiahol do mora žralok, informovala agentúra DPA.



Pri útoku utrpel chlapec zranenia ruky, hlavy a hrudníka. Z vody ho zachránil otec, uviedla vo vyhlásení tasmánska záchranná služba.



"Chlapcov otec skočil do vody a v tom momente žralok odplával preč," doplnilo vyhlásenie.



Dieťa malo na sebe záchrannú vestu a po incidente ho previezli do nemocnice. Momentálne je jeho stav stabilizovaný.



Útoky žralokov sú v Tasmánii zriedkavé. V Austrálii ide však už o štvrtý takýto útok za júl. Doposiaľ tam za tento rok zaznamenali najmenej desať žraločích útokov.



V utorok pri útoku v blízkosti Veľkej koralovej bariéry utrpela vážne zranenia žena, ktorá v tejto oblasti nakrúcala o žralokoch dokumentárny film. Predátor ju napadol počas pracovného voľna.



V sobotu pri podobnom útoku prišiel o život 15-ročný chlapec, ktorý surfoval v blízkosti mesta Grafton na východnom pobreží Austrálie.