Žraloka, ktorý v Austrálii zabil plavca, chytajú inteligentnými bójami

Sydney 17. februára (TASR) - Austrálske úrady sa snažia odchytiť žraloka, ktorý v stredu usmrtil plavca neďaleko pláže v Sydney. Využívajú na to najnovšie technológie. Do vody pri pláži rozmiestnili šesť inteligentných bójí s návnadami, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Takéto bóje sa využívajú na označenie a odchyt žralokov v blízkosti pláží. Odchytené živočíchy sú následne premiestnené ďaleko od pobrežia. Využívanie týchto technológií sprevádzajú problémy, keďže odchytené zvieratá zvyknú zahynúť ešte predtým, než ich presunú. Navyše sa tam môžu zachytiť aj iné morské živočíchy.



Plavec, ktorého identita zatiaľ nie je známa, prišiel o život pri útoku trojmetrového žraloka v stredu v blízkosti pláže na sydneyskom predmestí Little Bay. Podľa záchranárov utrpel devastačné zranenia.



V Sydney uzavreli 13 pláží a zrušili aj plavecké preteky, ktoré sa mali konať v nedeľu. Pohyb žralokov v okolí pláží teraz monitorujú dronmi.