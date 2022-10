Austrália zrušila rozhodnutie uznať Jeruzalem za hlavné mesto Izraela

Sydney 18. októbra (TASR) - Austrália v utorok oznámila, že už nebude uznávať západný Jeruzalem za hlavné mesto Izraela, a zvrátila tým sporné rozhodnutie predchádzajúcej konzervatívnej vlády. TASR prevzala správu od tlačovej agentúry AFP.



Ministerka zahraničných vecí Penny Wongová uviedla, že o štatúte mesta by sa malo rozhodnúť na mierových rozhovoroch medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi, a nie jednostrannými krokmi.



"Nebudeme podporovať prístup, ktorý podkopáva túto šancu," povedala ministerka. Dodala, že "austrálske veľvyslanectvo bolo vždy, a aj zostane, v Tel Avive".



Austrálska konzervatívna vláda vedená Scottom Morrisonom čelila v roku 2018 silnej domácej kritike za to, že išla v šľapajach americkej administratívy prezidenta Donalda Trumpa a vyhlásila Jeruzalem za izraelské hlavné mesto.



"Viem, že to pôsobilo konflikt a rozruch v časti austrálskej spoločnosti, a dnes sa to vláda snaží vyriešiť," vysvetlila Wongová v utorok.



Morrisonovu vládu obvinila, že k uznaniu Jeruzalema ju motivovali rozhodujúce doplňovacie voľby na predmestí Sydney Wentworth Point, kde žije pomerne veľká židovská komunita.



"Viete, čo to bolo? Bola to cynická hra - neúspešná -, ako získať kreslo vo Wentworthe a vyhrať doplňujúce voľby," dodala ministerka.



Rozhodnutie v roku 2018 vyvolalo zdesenie aj v susednej Indonézii, krajine s najväčším počtom moslimov na svete, a dočasne zabrzdilo dohodu o voľnom obchode.



Na Jeruzalem si nárokujú Izraelčania aj Palestínčania.



Väčšina krajín neumiestňuje svoje veľvyslanectvá do Jeruzalema pre obavy, aby neovplyvnili mierové rozhovory o konečnom štatúte tohto mesta.