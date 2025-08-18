< sekcia Zahraničie
Austrália zrušila víza izraelskému politikovi Rotmanovi
Rotman tvrdí, že Austrália zrušila jeho víza pre vyjadrenia, že palestínska štátnosť by viedla k zničeniu Izraelského štátu, a tiež pre jeho výzvy na anexiu Predjordánska.
Canberra 18. augusta (TASR) - Austrálska vláda v pondelok zrušila víza krajne pravicovému izraelskému politikovi Simchovi Rotmanovi. Ten mal tento mesiac vystúpiť na podujatiach organizovaných Austrálskou židovskou asociáciou. Organizátori podujatia tento krok austrálskej vlády ostro odsúdili ako antisemitský. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Izraelský politik z vládnej koalície premiéra Benjamina Nentanjahua mal na spomínanom podujatí prednášať. Podľa agentúry Reuters mal v pláne navštíviť austrálske mestá Sydney a Melbourne. Avšak austrálsky minister vnútra Tony Burke uviedol, že Austrália nebude akceptovať, aby do krajiny chodili ľudia „vyvolávajúci rozkol“.
„Ak prichádzate do Austrálie šíriť posolstvo nenávisti a rozkolu, nechceme vás tu,“ povedal Burke. „Austrália je štátom, kde bude každý v bezpečí a každý sa bude cítiť bezpečne,“ dodal austrálsky minister.
Agentúra Reuters informuje, že Rotman vystupuje proti uznaniu palestínskej štátnosti a vyzýva na anexiu Izraelom okupovaného Západného brehu Jordánu.
Rotman po zrušení víz nemôže cestovať do Austrálie po dobu troch rokov.
Šéf Austrálskej židovskej asociácie Robert Gregory vyhlásil, že účelom Rotmanovej návštevy bolo „preukázať solidaritu s austrálskou židovskou komunitou, ktorá je vystavená vlne antisemitizmu“. Plánovaná návšteva izraelského ministra podľa vyjadrenia Gregoryho na sociálnych sieťach nebola nijako spojená so súčasným dianím na Blízkom východe.
Zrušenie Rotmanových víz je podľa neho „zúrivo antisemitským krokom“ a obvinil austrálsku vládu z toho, že si spravila terč zo židovskej komunity a Izraela.
Rotman tvrdí, že Austrália zrušila jeho víza pre vyjadrenia, že palestínska štátnosť by viedla k zničeniu Izraelského štátu, a tiež pre jeho výzvy na anexiu Predjordánska.
Austrália je jednou z krajín, ktoré v septembri plánujú uznať Palestínsky štát. Okrem toho Austrália v júni spoločne s Britániou, Kanadou, Nórskom a Novým Zélandom uvalila sankcie na dvoch krajne pravicových izraelských ministrov - Itamara Ben Gvira a Becalela Smotriča, ktorých viní z opakovaného podnecovania násilia voči Palestínčanom na Západnom brehu Jordánu.
