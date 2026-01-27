< sekcia Zahraničie
Austrália zrušila víza pre izraelského influencera
Svoje rozhodnutie odôvodnila tým, že krajina nebude prijímať návštevníkov šíriacich nenávisť.
Autor TASR
Canberra 27. januára (TASR) - Austrália zrušila víza izraelskému influencerovi Sammymu Yahoodovi, ktorý vystupuje proti islamu. Svoje rozhodnutie odôvodnila tým, že krajina nebude prijímať návštevníkov šíriacich nenávisť. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Yahood v pondelok uviedol, že Austrália zrušila jeho víza tri hodiny pred odletom z Izraela. Muž napriek tomu odletel do Abú Zabí, odkiaľ mu ale nebol umožnený prestup na ďalší let. „Toto je príbeh o tyranii, cenzúre a kontrole,“ napísal na platforme X.
Austrálsky minister vnútra Tony Burke vo vyhlásení pre AFP uviedol, že návštevníci by mali požiadať o správne víza a prísť do krajiny zo správnych dôvodov. „Šírenie nenávisti nie je dobrý dôvod návštevy,“ ozrejmil minister. Canberra v januári sprísnila zákony týkajúce sa zločinov z nenávisti v reakcii na masovú streľbu zo 14. decembra počas osláv Chanuky na pláži Bondi Beach v Sydney.
Konzervatívna židovská asociácia, ktorá Yahooda pozvala ako rečníka na svoje podujatie, zrušenie jeho víz kritizovala, píše AFP. „Najnovšie zrušenie (víz) posilňuje obavy židovskej komunity, že napriek hrôzam spojeným s masakrom na Bondi Beach... sa vláda (premiéra Anthonyho) Albaneseho nezmenila a nekonala úprimne,“ uviedol vo vyhlásení výkonný riaditeľ asociácie Robert Gregory.
