Austrália zváži kroky, ak sú ruské sily zodpovedné za smrť jej občana

Sydney 15. januára (TASR) - Austrália v stredu vyhlásila, že v súčasnosti nevylučuje žiadne možné kroky krajiny v súvislosti s údajným zabitím jedného z jej občanov ruskými silami. Moskva podľa všetkého zajala Austrálčana Oscara Jenkinsa na Ukrajine, kde bojoval na strane Kyjeva, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Ministerka zahraničných vecí Penny Wongová uviedla, že vláda "usilovne" pracuje na overení správy o smrti Jenkinsa. Austrálska televízia Channel Seven s odvolaním sa na nemenované zdroje tvrdí, že sa našlo jeho telo, no zatiaľ nedošlo k oficiálnemu potvrdeniu identity.



V decembri minulého roka sa na internete objavilo video, na ktorom Jenkinsa vypočúva a udiera do tváre muž hovoriaci po rusky. Austrálčan údajne bojoval vo vojne na Ukrajine na strane ukrajinských síl, píše AFP.



Wongová pre americkú televíznu stanicu ABC News uviedla, že tento týždeň bol vo veci predvolaný ruský veľvyslanec. Zároveň zdôraznila, že aktuálne "nie sú vylúčené žiadne potenciálne kroky krajiny", pokiaľ dôjde k potvrdeniu správ.



Austrálsky premiér Anthony Albanese vyhlásil, že vláda je veľmi znepokojená. "Počkáme si na fakty, no pokiaľ utrpel Oscar Jenkins odsúdeniahodnú ujmu, austrálska vláda podnikne tie najprísnejšie možné kroky," povedal novinárom.



Ministerka zahraničných vecí prízvukovala, že Rusko je povinné zaobchádzať s vojnovými zajatcami v súlade s medzinárodným právom.



Vzťahy medzi Moskvou a Austráliou sú už dlhé roky napäté, pripomenula ministerka. Spomenula pritom inváziu na Ukrajinu, ktorá sa začala vo februári 2022, či zostrelenie letu MH17 spoločnosti Malaysia Airlines z roku 2014 raketovým systémom zem-vzduch, ktorý podľa všetkého patril ozbrojeným silám Ruskej federácie. Pri havárii MH17 nad východnou Ukrajinou zahynulo 298 ľudí na palube vrátane 38 Austrálčanov.



"Austrália udržiavala s Ruskom diplomatické vzťahy... za rôznych vlád," podčiarkla Wongová. "Zvážime však všetky možnosti, keď získame fakty a overíme, čo sa s pánom Jenkinsom skutočne stalo," uzavrela ministerka a dodala, že v myšlienkach je s rodinou Austrálčana.