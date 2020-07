Austrália zvažuje, že ponúkne Hongkončanom útočisko

Canberra 2. júla (TASR) – Austrália zvažuje, že obyvateľom Hongkongu, ktorých ohrozuje nový zákon o národnej bezpečnosti, ponúkne útočisko. Podľa agentúry AP to vo štvrtok oznámil premiér Scott Morrison.



Austrálsky kabinet čoskoro zváži možnosti „poskytnutia podobných príležitostí", aké už ponúkol britský premiér Boris Johnson, spresnil predseda austrálskej vlády.



Johnson v stredu oznámil, že rozšíri práva na pobyt pre približne tri milióny ľudí z Hongkongu so štatútom občana zámorského územia Spojeného kráľovstva, aby prišli do Británie žiť a pracovať na päť rokov. Následne budú mať možnosť požiadať o britské občianstvo.



Podľa Morrisona je možnosť ponúknuť Hongkončanom útočisko v súlade s tým, aké názory jeho krajina už v minulosti vyjadrila. Austrália by im potenciálne mohla poskytnúť dočasné ochranné víza (TPV), ktoré utečencom umožnia žiť v krajine až tri roky.



Čínski zákonodarcovia v utorok jednohlasne schválili novú právnu normu, ktorá pripravuje pôdu pre najradikálnejšie zmeny spôsobu života bývalej britskej kolónie Hongkong, odkedy sa pred 23 rokmi dostala pod čínsku správu.



Austrálska ministerka zahraničných vecí Marise Payneová uviedla, že zákony ohrozujú nezávislosť hongkonského súdnictva a takisto aj práva a slobody jeho obyvateľov.



Ponuka útočiska pre obyvateľov Hongkongu by ďalej skomplikovala vzťahy medzi Austráliou a jej najdôležitejším obchodným partnerom, Čínou, analyzuje AP.



„(Čína) neprispela pozitívne k bezpečnosti a stabilite Austrálie alebo blízkeho regiónu," povedala austrálska ministerka obrany Linda Reynoldsová.



„Austrália pozorne sleduje, ako sa Čína aktívne snaží o väčší vplyv v indo-tichomorskom regióne," uviedla Reynoldsová a dodala, že „Austrália nie je ani zďaleka jedinou krajinou, ktorá je znepokojená touto skutočnosťou."



Morrison v stredu tiež vyhlásil, že v nasledujúcom desaťročí Austrália investuje 270 miliárd austrálskych dolárov (približne 166 miliárd eur) na výdavky na obranu, ktoré budú držať nepriateľov ďalej od jej pobrežia.