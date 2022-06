Austrália zvažuje, že znovu otvorí svoje veľvyslanectvo v Kyjeve

Sydney 29. júna (TASR) - Austrália zvažuje, že opätovne otvorí svoje veľvyslanectvo v Kyjeve. Oznámil to v utorok austrálsky premiér Anthony Albanese, informuje agentúra Reuters. Takýto krok už v ostatnom čase podnikli mnohé západné krajiny vrátane Slovenska.



"Chceli by sme tam byť priamo prítomní, aby sme mohli pomáhať... Viac k tomu poviem v najbližších dňoch či týždňoch," povedal Albanese novinárom v Madride, kde sa koná summit organizácie NATO. Na ten bol austrálsky premiér pozvaný spoločne s lídrami ďalších krajín, ktoré nie sú členmi tejto vojenskej aliancie.



Reuters pripomína, že svoje ambasády v Kyjeve už v ostatnom čase znovu otvorilo viacero členských krajín NATO vrátane Spojených štátov, ktoré tak chceli demonštrovať svoju solidaritu s Ukrajinou čeliacou ruskej invázii.



Austrálsky premiér zároveň odsúdil pondelňajší ruský raketový útok na nákupné centrum v ukrajinskom meste Kremenčuk, pri ktorom zahynulo prinajmenšom 18 ľudí a desiatky osôb utrpeli zranenia, pričom mnohé ďalšie sú dosiaľ nezvestné. Albanese uviedol, že išlo o útok na civilný cieľ, ktorý sa tak pridal k ďalším zverstvám páchaných Ruskom v tejto nelegálnej vojne, ktorá musí skončiť.



Reuters pripomína, že Austrália je v rámci štátov, ktoré nepatria do NATO, jedným z najvýraznejších poskytovateľov pomoci Ukrajine. Okrem dodávok obranných zariadení a ďalšej pomoci zároveň zakázala vývoz oxidu hlinitého a hliníkových rúd vrátane bauxitu do Ruska. Zároveň uvalila sankcie na stovky ruských predstaviteľov a inštitúcií.