Austrália zvýši limity pre počty cudzincov

Sydney 5. februára (TASR) - Austrália od polovice februára uvoľní limit počtu cestujúcich prichádzajúcich zo zahraničia po tom, ako ich nedávno výrazne obmedzila pre obavy zo šírenia nových variantov koronavírusu SARS-CoV-2. Informovala o tom v piatok agentúra DPA.



Podľa austrálskeho premiéra Scotta Morrisona sa od 15. februára limity pre počty osôb prichádzajúcich zo zahraničia vrátia na predošlú úroveň v štátoch Nový Južný Wales a Queensland. Štát Južná Austrália zvýši týždenný limit o 40 osôb na 530. Do štátu Viktória bude môcť za týždeň pricestovať 1310 ľudí.



V štáte Západná Austrália, kde v piatok skončí päťdňový lockdown, ktorý tamojšie úrady nariadili po objavení jediného pozitívneho prípadu nákazy novým koronavírusom v metropole Perth, bude zatiaľ platiť týždenný limit 500 príchodzích.



Hornú hranicu pre príchody zo zahraničia prvýkrát zaviedli v Austrálii vlani v júli, keď tisíce Austrálčanov uviazli pre pandémiu v zahraničí.



Podľa Morrisona zostáva v platnosti aj povinná dvojtýždňová karanténa v hoteloch pre všetkých, ktorí prichádzajú z cudziny. Týka sa to aj Austrálčanov, ktorých už proti novému koronavírusu zaočkovali v zahraničí.



Austrálii s vyše 25 miliónmi obyvateľov sa nákazu novým koronavírusom podarilo dostať do veľkej miery pod kontrolu, a to vďaka prísnym hraničným kontrolám a obmedzeniam. Od vypuknutia pandémie tam zaznamenali 28.842 prípadov infekcie a 909 úmrtí.



Vakcinačná kampaň sa tam má začať vo februári. Morrison informoval, že bude očkovanie stáť najmenej 6,3 miliardy austrálskych dolárov (3,97 miliardy eur).



Austrália už skôr avizovala, že na zakúpenie dostatočného množstva dávok vakcín minie 4,4 miliardy austrálskych dolárov (2,78 miliardy eur). Ďalších 1,9 miliardy dolárov (1,2 miliardy eur) vyčlenila vláda len na samotné očkovanie.