Austrálisky súd neumožní pravicovej influencerke Owensovej získať víza
Turné Owensovej (36) po Austrálii sa malo začať v novembri 2024, žiadosť o víza jej bola zamietnutá vlani v októbri.
Autor TASR
Sydney 15. októbra (TASR) - Austrálsky Najvyšší súd v stredu podporil rozhodnutie vlády neudeliť krajne pravicovej americkej influencerke Candace Owensovej víza v súvislosti s jej plánovaným turné po krajine. Austrálske orgány sa obávali, že by pre svoje kontroverzné názory mohla „podnecovať spory“, informuje TASR podľa agentúr Reuters a DPA.
Najvyšší súd jednohlasne podporil rozhodnutie austrálskeho ministra vnútra Tonyho Burkeho. Podľa neho boli vyjadrenia Owensovej v minulosti často „extrémistické a provokatívne... voči moslimskej, židovskej a LGBTQIA+ komunite... (a) vyvolávali kontroverziu a nenávisť“. Jej „názory (by) zosilnili rozhorčenie medzi komunitami a viedli k zvýšenému nepriateľstvu a násilným alebo radikálnym činom“ v krajine, dodal minister.
Turné Owensovej (36) po Austrálii sa malo začať v novembri 2024, žiadosť o víza jej bola zamietnutá vlani v októbri. V súdnom konaní argumentovala, že zamietnutie víz bolo porušením slobody politickej komunikácie. Austrálsky súd s tým nesúhlasil.
Reuters vysvetľuje, že minister Burke má právomoc zamietnuť cudzincom vstup do krajiny podľa migračného zákona a v tomto prípade jej vstup do Austrálie nebol v národnom záujme. Advokáti Owensovej na žiadosť o komentár nereagovali.
Owensová má podľa DPA v pravicových kruhoch značný vplyv, keďže na YouTube má približne 5,4 miliónov odberateľov a na platforme X asi 7,3 milióna sledovateľov.
Jej názory v minulosti viackrát vyvolali kontroverziu. V júli ju francúzsky prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte žalovali za ohováranie pre tvrdenia, že prvá dáma Francúzska sa narodila ako muž. Podľa súdnych dokumentov Owensová vydala sériu podcastov, v ktorej uverejnila „overiteľne falošné a ničivé lži o Macronovcoch“. Medzi nimi bolo aj tvrdenie, že Brigitte a Emmanuel sú pokrvní príbuzní, ozrejmuje DPA.
