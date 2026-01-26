< sekcia Zahraničie
Austráliu zasiahla vlna horúčav, v nedeľu namerali 48,5 stupňa Celzia
Austrálske úrady vydali varovania pred vlnou horúčav pre väčšinu územia krajiny v čase, keď milióny obyvateľov oslavujú Deň Austrálie.
Autor TASR
Canberra 26. januára (TASR) - Austrálske úrady vydali varovania pred vlnou horúčav pre väčšinu územia krajiny v čase, keď milióny obyvateľov oslavujú Deň Austrálie. Meteorológovia očakávajú, že najvyššie teploty budú v utorok v južných štátoch Viktória a Južná Austrália, a to výrazne nad 40 stupňov Celzia. TASR sa odvoláva na informácie televízie BBC.
V nedeľu zaznamenali v Južnej Austrálii teploty až 48,5 stupňov Celzia. Uviedol to úrad, ktorý zároveň varuje pred nebezpečenstvom vzniku požiarov v niektorých častiach krajiny. Viaceré podujatia pri príležitosti pondelňajšieho štátneho sviatku preto z bezpečnostných dôvodov zrušili. Dvadsiaty šiesty január je výročím vylodenia prvej britskej flotily v roku 1788, ktorým sa začalo obdobie kolonizácie.
Okrem štátov Viktória a Južná Austrália úrady vydali varovania pred vlnou horúčav aj v Novom Južnom Walese, Queenslande, Tasmánii, Severnom teritóriu a v Teritóriu austrálskeho hlavného mesta. Mnohé z týchto varovaní zostanú v platnosti až do stredy. „Takéto vlny horúčav sme vo Viktórii nevideli takmer 20 rokov,“ povedal pre ABC komisár pre krízové riadenie štátu Viktória Tim Wiebusch.
V pondelok meteorologický úrad zase varoval pred „extrémnym nebezpečenstvom požiarov“ v častiach Južnej Austrálie a vo veľkej časti juhozápadnej Viktórie „v dôsledku veľmi horúceho a suchého počasia v kombinácii so stredne silným až nárazovým vetrom“.
Hasiči vo Viktórii už teraz bojujú s viacerými požiarmi. Horúčavy ovplyvnili aj tenisový turnaj Australian Open v Melbourne Parku. Desaťtisíce fanúšikov sú upozorňované na to, aby si dávali pozor pod spaľujúcim slnkom.
Medzičasom časti Západnej Austrálie počas víkendu zasiahol tropický cyklón Luana. Poškodil domy aj obľúbené letovisko, predtým ako pri postupe do vnútrozemia zoslabol.
