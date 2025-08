Austrálska armáda prijala najvyšší počet vojakov za 15 rokov

Canberra 4. augusta (TASR) - Austrálske ozbrojené sily prijali za uplynulý rok počas náboru viac než 7000 nových vojakov. Ide o najvyšší počet za posledných 15 rokov. Predstavitelia vlády nárast pripisujú cieleným reklamám na sociálnych sieťach vrátane platformy TikTok a v internetových hrách. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.



Minister obranného personálu Matt Keogh pre televíznu stanicu ABC povedal, že na nábor využívali „inteligentnejšie“ digitálne kampane, ako sú napríklad reklamy cielené na určité vekové skupiny. Zámerom bolo predstaviť širokú škálu kariérnych možností v armáde.



Vláda v pondelok uviedla, že austrálske ozbrojené sily prijali v rozpočtovom roku 2024-2025, ktorý sa skončil v júni, viac ako 7000 nových zamestnancov na plný úväzok, teda najviac od roku 2009-2010. Počet prihlášok stúpol medziročne o 28 percent na päťročné maximum na viac než 75.000. Priemerný vek nových regrútov bol 23 rokov.



Súbežne s vysokým náborom klesla miera odchodov z armády na 7,9 percenta. To pomohlo zvýšiť počet stálych zamestnancov armády na viac ako 61.000. Úradníci tvrdia, že vláda v Canberre je na dobrej ceste k dosiahnutiu svojho cieľa 69.000 stálych zamestnancov do začiatku ďalšieho desaťročia.



„Je nevyhnutné, aby Austrália mala obranné sily, ktoré potrebuje na ochranu svojich strategických záujmov, a preto sme realizovali významné investície na podporu našich súčasných obranných síl a ich rozširovanie do budúcnosti,“ povedal minister obrany Richard Marles.