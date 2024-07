Austrálska polícia našla zrejme pozostatky obete útoku krokodíla

Sydney 4. júla (TASR) – Austrálska polícia vo štvrtok oznámila, že pravdepodobne objavila pozostatky 12-ročného dievčaťa, na ktoré v utorok počas plávania v odľahlej oblasti zaútočil krokodíl. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Dieťa zmizlo v utorok večer na severe Austrálie počas plávania v potoku neďaleko obce Palumpa v Severnom teritóriu, obývanej prevažne domorodými Austrálčanmi.



"Predbežné informácie uvádzali, že na dieťa zaútočil krokodíl," uviedla miestna polícia vo vyhlásení. Po prehľadaní oblasti objavila telesné pozostatky, o ktorých predpokladá, že patrili stratenému dievčaťu. "Je to zdrvujúca správa pre celú rodinu, komunitu aj pre všetkých, ktorí sa zapojili do hľadania," uviedla seržantka Erica Gibsonová.



Útoky krokodílov sú v Austrálii zriedkavé, no v riedko osídlenom Severnom teritóriu k nim dochádza. V roku 2013 neďaleko Palumpy zastrelili 4,5-metrového krokodíla, ktorý číhal na miestnych obyvateľov, v roku 2017 v rovnakej oblasti krokodíl zranil človeka.



Minulý mesiac polícia v obci Bulla zastrelila krokodíla morského, ktorý útočil na miestnych obyvateľov a zrejme zožral aj niekoľko psov.