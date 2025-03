V Austrálii obvinili 14 ľudí v súvislosti s antisemitskými útokmi

Canberra 11. marca (TASR) - Austrálska polícia v utorok oznámila, že obvinila 14 členov organizovanej zločineckej skupiny podozrivej z ohrozovania krajiny útokmi, ktoré boli prezentované ako nábožensky motivované zločiny z nenávisti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



V uplynulých mesiacoch sa v židovských štvrtiach v Sydney objavili antisemitské grafity či došlo k podpaľovaniu budov a áut.



Hoci vlna zločinov vyvolala obavy z rastúceho antisemitizmu v Austrálii, polícia tvrdí, že už neverí, že mnohé z týchto incidentov boli motivované "ideológiou". Podľa polície sa zdá, že ide o pokus organizovaných kriminálnikov získať si priazeň uskutočnením útokov - a neskôr o nich informovať príslušné orgány.



Polícia z austrálskeho štátu Nový Južný Wales v utorok oznámila, že 14 zadržaných osôb je obvinených zo 65 trestných činov vrátane členstva v "kriminálnej skupine", podpaľačstva a ničenia majetku.



Zástupca policajného komisára David Hudson v pondelok po sérii razií uviedol, že nikto zo zadržaných neprejavil žiadnu formu podpory antisemitskej ideológie.



"Myslím si, že títo predstavitelia organizovaného zločinu využili príležitosť a využili zraniteľnosť židovskej komunity," dodal.



Najalarmujúcejším incidentom bolo podľa AFP nájdenie karavanu s výbušninami a písomnými poznámkami, v ktorých boli uvedené "židovské subjekty". Premiér Nového Južného Walesu Chris Minns v tom čase uviedol, že karavan bol pravdepodobne súčasťou zmareného "teroristického plánu s hromadnými obeťami".



Austrálska polícia však v pondelok informovala, že údajný plán sa po vyšetrovaní ukázal ako "kriminálny podvod".



Polícia sa domnieva, že za antisemitskými útokmi aj za podvodom s karavanom stojí tá istá osoba alebo osoby.



"Išlo o vyvolanie chaosu v komunite, spôsobenie hrozby, vyvolanie rozruchu, odklonenie policajných zdrojov od ich každodennej práce, aby sa mohli sústrediť na záležitosti, ktoré by im umožnili zapojiť sa do inej trestnej činnosti," vyhlásil Hudson. Dodal, že existujú rôzne dôvody, prečo to daní jednotlivci robia.