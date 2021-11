Austrálska polícia obvinila údajného únoscu štvorročnej Cleo

Sydney 4. novembra (TASR) - Austrálska polícia vo štvrtok obvinila 36-ročného Terencea Darrella Kellyho z únosu štvorročnej Cleo Smithovej, informuje agentúra Reuters. Cleo údajne uniesol v noci 16. októbra z rodinného stanu v kempe.



Muža previezla polícia po zadržaní do nemocnice so zraneniami, ktoré si sám spôsobil. Následne podstúpil výsluch a bol obvinený z niekoľkých trestných činov súvisiacich s únosom dievčatka, uviedla v správe austrálska polícia.



Jedno z obvinení, ktorému podozrivý čelí, je násilné odobratia dieťaťa mladšieho ako 16 rokov. Súdne pojednávanie stanovili na 6. decembra. Kelly nepožiadal o prepustenie na kauciu, zostáva teda vo väzbe.



Muž podľa úradov nemá s rodinou Smithovcov nič spoločné a v prípade konal sám. Únos bol podľa nich neplánovaný a "oportunistický".



Polícia zverejnila zvukový záznam zo záchrannej akcie, na ktorom počuť ich vstup do zamknutého domu, ako aj objavenie dievčatka v jednej z izieb.



Cleo zmizla v noci 16. októbra z rodinného viacbunkového stanu v kempe. Matka to zistila ráno, keď našla rozopnutý vstup do stanu a jej dcéra sa nenachádzala v bunke, kde mala spať vedľa svojej sestry. Po 18 dňoch ju v stredu našli policajti v uzamknutom dome neďaleko od bydliska rodiny "živú a zdravú".