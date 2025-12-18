< sekcia Zahraničie
Austrálska polícia preverovala tip o príprave násilného činu
Polícia vozidlá zadržala v meste Liverpool na juhozápade metropolitnej oblasti Sydney.
Autor TASR
Sydney 18. decembra (TASR) - Polícia v austrálskom meste Sydney v rámci preverovania tipu o údajnej príprave násilného trestného činu vo štvrtok zadržala a obhliadla dve autá. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
„Nateraz polícia nezistila žiadnu súvislosť s prebiehajúcim policajným vyšetrovaním teroristického útoku na pláži Bondi,“ uviedla vo vyhlásení polícia štátu Nový Južný Wales.
K hromadnej streľbe na pláži Bondi došlo v nedeľu počas slávenia židovského sviatku svetiel (chanuka). O život prišlo 15 ľudí. V nemocniciach je hospitalizovaných 17 osôb, päť je v kritikom stave.
Strelcami boli Sajid Akram a jeho syn Naveed. Kým Sajida bezpečnostné zložky smrteľne postrelili, Naveed je v nemocnici s ťažkými zraneniami. V stredu ho austrálska polícia obvinila zo spáchania teroristického činu, 15 prípadov vraždy a ďalších trestných činov. Útočníci mali podľa orgánov napojenia na teroristickú organizáciu Islamský štát. V aute registrovanom na Naveeda Akrama a zaparkovanom v blízkosti pláže Bondi sa našli dve podomácky vyrobené vlajky Islamského štátu.
