Austrálska polícia vyšetruje hromadnú krádež krokodílích mláďat

Sydney 22. júna (TASR) - Na severe Austrálie údajne ukradli z chovných nádrží 59 krokodílích mláďat. O prípade informovala v pondelok agentúra DPA s odvolaním sa na správy miestnych médií a vyhlásenie tamojšej polície, ktorá incident vyšetruje.



Malé krokodíly merajúce do 50 centimetrov zmizli z dvoch nádrží v turistami vyhľadávanom Crocodylus Park ležiacom v meste Darwin, napísal miestny denník the Northern Territory.



"Išlo o vlani vyliahnuté mláďatá, skupinu, ktorá rástla veľmi rýchlo," povedal majiteľ parku Grahame Webb.



Miestna polícia pre agentúru DPA uviedla, že celý prípad vyšetruje, avšak dosiaľ nikoho nezatkla. Zatiaľ nič nasvedčuje tomu, že by išlo o súčasť rozsiahlejšej operácie zameranej na krádeže krokodílov.