Sydney 22. augusta (TASR) - Austrálska polícia zhabala doposiaľ najväčšiu dodávku fentanylu a zabránila tak, aby sa na čierny trh dostalo približne 5,5 milióna dávok tohto opiátu. Oznámila to v pondelok austrálska pohraničná stráž (ABF). TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Droga bola nájdená vnútri zásielky trojtonového priemyselného sústruhu, ktorá dorazila do austrálskeho Melbourne vlani v decembri z Kanady. Príslušníci ABF prehľadali kontajner so sústruhom vo februári a objavili v ňom takmer 60 kilogramov látky vo forme prášku ukrytej v vnútri krabíc podobných vojenským krabiciam s muníciou.



Forenzní špecialisti v tejto nájdenej látke identifikovali 11,2 kilogramu čistého fentanylu. To sa rovná približne 5,5 milióna 30-miligramových dávok tohto opiátu. Už 28 miligramov tejto látky pritom môže byť smrteľných, uviedla ABF.



V dodávke okrem toho našli tiež približne 30 kilogramov metamfetamínu. Celková hodnota tejto dodávky by na čiernom trhu dosahovala 27 miliónov austrálskych dolárov (18,6 milióna eur).



Austrálske úrady uviedli, že doposiaľ zaznamenali nelegálny dovoz fentanylu iba v malých množstvách, ktoré mali menej než 30 gramov. "Ide o obrovské množstvo fentanylu," uviedol James Watson z ABF.



"Fentanyl je mimoriadne toxická látka, s ktorou sa musí zaobchádzať ako so smrteľnou drogou. V mnohých častiach sveta je dnes fentanylová epidémia, ktorá každý rok ústí do tisícok úmrtí jeho užívateľov," uviedol Watson.



Zastupujúci veliteľ austrálskej federálnej polície Anthony Hall uviedol, že zločinecké syndikáty z celého sveta často primiešavajú malú dávku tohto syntetického opiátu do drog, čím vzniká nebezpečný koktail.



"Ľudia, ktorí užívajú nelegálne drogy, nemôžu nikdy vedieť, čo užívajú. To len poukazuje na potencionálnu smrteľnú hru vo forme ruskej rulety, ktorú hrajú. Nechceme, aby sa Austrália pripojila k ostatným krajinám, ktoré túto smrteľnú hru hrajú," uviedol Hall.