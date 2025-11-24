< sekcia Zahraničie
Austrálska poslankyňa bojujúca proti burkám si ju na protest obliekla
Sydney 24. novembra (TASR) - Austrálska krajne pravicová senátorka Pauline Hansonová si v pondelok do senátu obliekla burku v rámci svojej kampane za zákaz nosenia tohto islamského odevu na verejnosti. Moslimskí senátori Hansonovú obvinili z rasizmu, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Hansonová takto reagovala na zamietnutie jej návrhu zákona, ktorý by zakazoval nosenie buriek a iných závojov zakrývajúcich celú tvár na verejných miestach v Austrálii.
Krok Hansonovej vyvolal v senáte pobúrenie a keď odmietla burku odložiť, rokovanie bolo prerušené. Ministerka zahraničných vecí Penny Wongová to označila za správanie „nehodné člena austrálskeho senátu“ a podala návrh na vylúčenie Hansonovej.
Senátorka neskôr zverejnila na Facebooku vyhlásenie a vysvetlila, že tak spravila na protest proti zamietnutiu jej návrhu zákona.
„Takže ak to parlament nezakáže, budem nosiť túto utláčateľskú, radikálnu, nenáboženskú pokrývku hlavy, ktorá ohrozuje našu národnú bezpečnosť a zlé zaobchádzanie so ženami v našom parlamente,“ uviedla poslankyňa. „Ak nechcú, aby som to nosila, nech burku zakážu,“ dodala.
Hansonová v senáte zastupuje Queensland a prvýkrát sa dostala do povedomia verejnosti v 90. rokoch 20. storočia pre odpor voči imigrácii z Ázie. Počas svojej parlamentnej kariéry dlhodobo bojovala proti islamskému oblečeniu, vysvetľuje Reuters.
Rovnaký incident sa odohral aj v roku 2017, kedy do parlamentu prišla takisto oblečená v burke s cieľom vyzvať na celoštátny zákaz nosenia tohto typu oblečenia.
