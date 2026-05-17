Austrálska spoločnosť musela pre správanie pasažiera odkloniť let
Piatkový let z mesta Melbourne smeroval do amerického Dallasu.
Autor TASR
Sydney 17. mája (TASR) - Austrálska letecká spoločnosť Qantas bola nútená odkloniť let smerujúci do Spojených štátov po tom, ako jeden z pasažierov podľa miestnych médií uhryzol člena palubného personálu. TASR o tom píše na základe nedeľnej správy agentúry AFP a denníka The Guardian.
Piatkový let z mesta Melbourne smeroval do amerického Dallasu. Lietadlo bolo v dôsledku správania tohto cestujúceho nútené pristáť v Papeete, hlavnom meste Francúzskej Polynézie.
Muža zadržali ostatní pasažieri a podľa hovorcu spoločnosti pri incidente pomáhal aj zvyšný personál. Miestne médiá, vrátane národnej televízie ABC, informovali, že muž uhryzol člena posádky.
Po prílete do Papeete lietadlo privítali úrady a mužovi udelili zákaz využívania leteckých služieb spoločností Qantas a Jetstar.
Lietadlo bolo natankované a let následne pokračoval do Dallasu, kde dorazilo v sobotu ráno.
„Bezpečnosť našich zákazníkov a posádky je našou najväčšou prioritou a voči rušivému alebo ohrozujúcemu správaniu na našich letoch máme nulovú toleranciu,“ povedal v nedeľu hovorca spoločnosti Qantas.
