Austrálska tajná služba: Rusko a Čína sa strategicky zbližujú

Na archívnej snímke z 3. marca 2022 hasiči zasahujú pri likvidácii požiaru v poškodenom centre mesta po ruskom nálete na ukrajinský Černigov. Foto: TASR/AP

Sydney 9. marca (TASR) - Medzi Pekingom a Moskvou nastalo "" a od invázie Ruska na Ukrajinu ešte viac narástlo riziko "". V stredu to povedal šéf austrálskej spravodajskej služby Andrew Shearer, ktorého cituje tlačová agentúra Reuters.Generálny riaditeľ Úradu pre národné spravodajské informácie (ONI) Shearer uviedol, že čínsky prezident Si Ťin-pching zrejme plánuje dominovať v indo-pacifickej oblasti a využiť ju ako základňu na to, aby pripravil Spojené štáty o postavenie vedúcej svetovej veľmoci.Jeho výroky podopreli aj varovania, že ruská invázia na Ukrajine, ktorá sa stretla s takmer všeobecným odsúdením Západu, sa môže rozšíriť na regionálny alebo celosvetový konflikt. Austrálsky premiér Scott Morrison tento týždeň vyzval liberálne demokracie, aby zastavili "", ktorý mení podobu sveta a svetový poriadok." povedal Shearer na konferencii usporiadanej denníkom Australian Financial Review.Podľa Shearera sa bude geopolitická hrozba sústreďovať okolo technológií, pričom sa budú využívať aj kybernetické útoky, takže Austrália musí posilniť svoju kybernetickú obranu, ale bez toho, aby sa uzatvárala pred obchodovaním, trhom a zdieľaním informácií.Od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu, ktorú Kremeľ nazýva "", sa "" stáva nanešťastie menej vzdialenou možnosťou, než bol v minulosti, citoval Shrearer odborníkov z austrálskych tajných služieb.Tak ako mnoho iných západných komentátorov, aj Shearera prekvapila účinnosť odporu Ukrajiny proti ruským ozbrojeným silám. Naznačil však, že príde "", pretože ruský líder Vladimir Putin "".Kremeľ označuje svoje útoky ako "" na odzbrojenie Ukrajiny a zosadenie jej lídrov, ktorých opisuje ako neonacistov. Ukrajina a západní spojenci to však označili za neodôvodnenú zámienku pre vojnu, ktorá vyvoláva obavy, lebo sa z nej môže stať širší konflikt v Európe, pripomína Reuters.