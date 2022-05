Austrálska vláda bude mať po prvý raz štátneho tajomníka pre republiku

Sydney 31. mája (TASR) - Nový austrálsky stredoľavicový premiér Anthony Albanese oznámil v utorok zloženie svojej vlády. Jej členom bude po prvý raz aj "štátny tajomník pre republiku", a to napriek tomu, že Austrália je konštitučnou monarchiou, informovala agentúra AFP.



V čase, keď sa 96-ročná britská kráľovná Alžbeta II. pripravuje na oficiálne oslavy 70. výročia nástupu na trón, nedávno zvolená vláda v Austrálii urobila symbolický krok k jej zosadeniu, konštatuje AFP.



Albanese, líder Austrálskej strany práce (ALP), oznámil, že štátnym tajomníkom pre republiku bude Matt Thistlethwaite. Predošlí lídri labouristov sľubovali referendum o zrušení postavenia kráľovnej ako hlavy štátu, ale Albanese - dlhoročný republikán - tento sľub do svojej predvolebnej kampane nezaradil.



Vymenovanie Thistlethwaitea privítalo Hnutie za austrálsku republiku (ARM), ktoré sa zasadzuje za to, aby hlavou štátu bol Austrálčan. "Sme na ceste!" napísal na Twitteri jeho predseda Peter FitzSimons.



"Po prvýkrát v histórii Commonwealthu má Austrália člena vlády, ktorý sa venuje výlučne zrušeniu monarchie a pomáha Austrálii stať sa republikou," dodal predseda ARM. Albanese už predtým označil premenu Austrálie na republiku za "nevyhnutnú".



Austrálčania sa v roku 1999 v plebiscite tesne vyslovili proti tomu, aby sa ich krajina stala republikou, keď neprešiel návrh, aby nástupcu kráľovnej vyberali poslanci parlamentu, nie verejnosť. Proti tejto zmene hlasovalo takmer 55 percent zúčastnených voličov.



ALP vo voľbách, ktoré sa konali 21. mája, porazila konzervatívnu koalíciu expremiéra Scotta Morrisona. Novej austrálskej vláde sa podľa stanice BBC podarilo získať väčšinu kresiel v dolnej komore parlamentu, v Senáte však bude Albanese na schválenie zákonov potrebovať podporu opozičných poslancov.