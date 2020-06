Austrálska vláda chce zdvojnásobiť poplatky za humanitné odbory

Sydney 19. júna (TASR) - Austrálska vláda v piatok zverejnila plán, v rámci ktorého chce zdvojnásobiť univerzitné poplatky pre študentov humanitných vied. Informovala o tom agentúra AFP.



Cieľom je priviesť ľudí k štúdiu vied prírodných. Kritici tento návrh označujú ako "ideologický útok". Podľa plánu by poplatky za humanitné odbory mali stúpnuť o 113 percent na 42.250 austrálskych dolárov (25.900 eur) za celú dobu štúdia. Poplatky za štúdium prírodných vied by mali, naopak, klesnúť.



Minister školstva Dan Tehan uviedol, že vláda chce mladých ľudí priviesť k "pracovným miestam budúcnosti", čo by zároveň malo pomôcť ekonomike zotavujúcej sa z koronavírusovej pandémie.



Tehan má dva tituly z medzinárodných vzťahov.



"Ak chcete študovať filozofiu, čo je skvelé pre vaše kritické myslenie, zamyslite sa aj nad štúdiom IT," vyzval Tehan.



Plán počíta s vytvorením ďalších 39.000 univerzitných miest a so zlacnením štúdia prírodovedeckých odborov ako medicína, poľnohospodárstva či matematika.



Proti plánu sa postavili niektorí opoziční poslanci, ktorí ho považujú za súčasť "kultúrnej vojny", ktorá ekonomickú hodnotu kladie nad vzdelávanie.



"Som študentkou humanitných vied, rovnako ako minister, takže si nie som istá, ako môžete tvrdiť, že sme nezamestnateľní," povedala poslankyňa Tanya Pliberseková z opozičnej Labouristickej strany.