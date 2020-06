Austrálska vláda a inštitúcie čelia rozsiahlym kybernetickým útokom

Canberra 19. júna (TASR) – Austrálska vláda a rôzne tamojšie inštitúcie čelia rozsiahlym sofistikovaným kybernetickým útokom zo strany aktérov konajúcich v mene vlády dosiaľ neznámeho štátu. Dnes to oznámil austrálsky premiér Scott Morrison, ktorého citovali spravodajská stanica BBC i agentúry AP a AFP.



Morrison uviedol, že útoky sú rozsiahle a ich terčom sú austrálske inštitúcie v celom rade sektorov „vrátane všetkých úrovní vlády, priemyslu, politických, vzdelávacích, zdravotníckych organizácií, poskytovateľov základných služieb či operátorov ďalšej kritickej infraštruktúry".



Austrálsky premiér nepovedal, v mene ktorého štátu, respektíve vlády, hakeri útoky vykonávajú. Uviedol len, že informovaním o nich nechcel na strane verejnosti vyvolať strach, ale len zvýšiť jej povedomie o tejto hrozbe. Dodal, že hakerom sa dosiaľ nepodarili väčšie prieniky do systémov. Povedal tiež, že takéto kybernetické útoky na austrálske inštitúcie sa stupňujú už celé mesiace.



Vládni kybernetickí experti podľa jeho slov s ohľadom na „rozsah aj povahu" a spôsob týchto útokov zistili, že ich páchateľmi sú aktéri konajúci v mene nejakého štátu. Podľa jeho slov ide pritom o hakerov disponujúcich značnými schopnosťami, akých - konajúcich v mene vlády - zase nie je na svete tak veľa.



Agentúra AFP píše, že takýmito kybernetickými schopnosťami disponujú krajiny ako Čína, Irán, Izrael, Severná Kórea, Rusko, USA či aj niektoré európske štáty.



AFP ďalej uvažuje, že podozrenie v tomto prípade pravdepodobne padne na Čínu, ktorej vzťah s Austráliou sa v ostatnom čase veľmi vyhrotil. Došlo k tomu v dôsledku austrálskej výzvy na prešetrenie pôvod pandémie koronavírusu. Na tú Peking reagoval uložením ciel na austrálsky tovar a čínskych turistov a študentov zároveň vystríhal pred návštevou Austrálie, citujúc rasizmus v tejto krajine.



Najväčšie austrálske politické strany aj tamojší parlament sa ešte vlani vo februári stali terčom „zlomyseľných prienikov" do ich počítačových systémov vykonaných sofistikovanými aktérmi konajúcimi v mene štátu, pripomína BBC. Agentúra Reuters neskôr informovala, že austrálske tajné služby z útoku podozrievali Čínu. Austrálska vláda sa však k tejto informácii odmietla vyjadriť.