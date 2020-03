Austrálska vláda nariadila občanom, aby necestovali do zahraničia

Sydney 18. marca (TASR) - Austrálska vláda nariadila v stredu svojim občanom, aby zrušili všetky cesty do zahraničia. Ide o bezprecedentný krok zameraný na zastavenie šírenia epidémie nového koronavírusu. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Premiér Scott Morrison na tlačovej konferencii oznámil "zákaz cestovania do zahraničia na neurčitý čas" a tiež zásahy orgánov proti združovaniu viac než 100 ľudí vo vnútorných priestoroch.



"Takáto situácia je raz za 100 rokov," uviedol Morrison o pandémii. "Takéto niečo sme v Austrálii nezažili od konca prvej svetovej vojny," dodal.



"Austrália bude fungovať, ale nebude vyzerať tak ako zvyčajne," uviedol premiér a varoval, že zavedené opatrenia budú trvať najmenej šesť mesiacov.



Austrália zatiaľ zaznamenala vyše 450 prípadov nákazy novým koronavírusom, pričom ich počet každý deň výrazne stúpa. Úmrtí je v krajine zatiaľ len päť.



Morrison odmietol výzvy, aby vláda nariadila zatvorenie škôl, ako to urobili vlády v iných krajinách. Vyhlásil, že dôsledky takéhoto zatvorenia by boli pre spoločnosť a ekonomiku "kruté".



Zákaz zhromažďovania viac ako 100 ľudí vo vnútorných priestoroch sa týka zhromaždení, ktoré nie sú nutné, a nevzťahuje sa na verejnú dopravu, nákupné miesta a školy.



Vláda už predtým zakázala podujatia na otvorených priestranstvách s vyše 500 ľuďmi, čo je tvrdý úder pre divácky atraktívne športy v krajine posadnutej športom, napísala agentúra AFP.