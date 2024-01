Austrálska vláda: Za útokom na zdravotnú poisťovňu Medibank je Rus

Sydney 23. januára (TASR) - Austrálska vláda uvalila sankcie na ruského občana Alexandra Jermakova (Ermakova), ktorého spája s počítačovým útokom na zdravotnú poisťovňu Medibank z roku 2022.



Ako v utorok informovala agentúra AFP, hackeri pri tomto útoku získali prístup k zdravotným a lekárskym údajom približne 9,7 milióna zákazníkov poisťovne a zverejnili ich na internete. Šlo o jeden z najzávažnejších únikov údajov v krajine. Do nepovolaných rúk sa dostali aj údaje austrálskeho premiéra Anthonyho Albaneseho.



Austrália v utorok oznámila, že za útok bol v konečnom dôsledku zodpovedný ruský občan Jermakov/Ermakov, ktorý bol predtým spájaný s notoricky známou hackerskou organizáciou REvil. Toto zoskupenie má za sebou počítačové útoky v Európe, Spojených štátoch i Británii.



"Je to prvýkrát, čo austrálska vláda identifikovala kyberzločinca a uvalila sankcie tohto druhu, a nebude to poslednýkrát," povedala novinárom ministerka vnútra Clare O'Neilová.



Páchateľov podobných útokov označila za "zbabelcov", ktorí "páchajú špinavosti", pričom sa skrývajú za technológie. "Odhalíme vás a dohliadneme na to, aby ste boli potrestaní," varovala ministerka.



Bezprostredne po počítačovom útoku austrálske úrady oznámili, že majú podozrenie na ruských hackerov, mená podozrivých však doteraz neboli zverejnené.



Podľa O'Neilovej úrady pokračujú vo vyšetrovaní a trest hrozí viacerým ľuďom.



Britská stanica BBC podotkla, že ide o prvý prípad, keď austrálska vláda použila zákon prijatý v roku 2021, ktorý stanovuje uvalenie finančných sankcií proti ľuďom zapojeným do kybernetických útokov.