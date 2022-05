Austrálske aerolínie Qantas plánujú najdlhšie lety bez medzipristátia

Sydney 2. mája (TASR) - Austrálska letecká spoločnosť Qantas predstavila plány na najdlhší komerčný let na svete, ktorý sa má uskutočniť do konca roku 2025. Let by mal prepraviť cestujúcich medzi mestami Sydney a Londýn lietadlom typu Airbus A350 za vyše 19 hodín, oznámila v pondelok tlačová agentúra AFP.



Iba niekoľko leteckých spoločností poskytuje lety bez medzipristátia na takéto vzdialenosti, s ktorými je spojených množstvo výziev vrátane technických schopností lietadiel, komerčnej životaschopnosti či zdravia posádky a cestujúcich.



Let SQ24 spoločnosti Singapore Airlines zo Singapuru na medzinárodné letisko Johna F. Kennedyho v New Yorku je v súčasnosti najdlhšou komerčnou vzdušnou cestou na svete; lietadlo typu Airbus A350-900 prepravuje cestujúcich zo Singapuru - ázijského mestského štátu - na východ USA na vzdialenosť vyše 15.000 kilometrov.



Singapore Airlines prevádzkuje aj druhú najdlhšiu vzdušnú cestu - let SQ22 -,tiež prostredníctvom lietadla typu A350-900, a to zo Singapuru do Newarku v americkom štáte New Jersey; tento let trvá 18 hodín a 25 minút. Qantas bude na svoje plánované lety zo Sydney do Londýna používať variant lietadla A350-1000.



Darwin v severnej Austrálii spája s Londýnom trasa, ktorú lietadlo prekoná za 17 hodín a 55 minút - je to najdlhšia denná súčasná linka spoločnosti Qantas, pričom cestujúci na lietadlách Boeing-787 Dreamliner prekonajú takmer 14.000 kilometrov.



Spoločnosť Qantas uviedla, že tento rok obnoví aj linku Perth - Londýn.



Ďalší extrémny let je z amerického Los Angeles do Singapuru - trvá viac ako 17 hodín. Let SQ35 spoločnosti Singapore Airlines prepraví cestujúcich z Los Angeles na západnom pobreží USA do tohto ázijského mestského štátu za 17 hodín a 10 minút na vzdialenosť viac ako 14.000 kilometrov nad Tichým oceánom.



Let dopravcu zo San Francisca do Singapuru je naplánovaný na 16 hodín a 40 minút, uvádza AFP.