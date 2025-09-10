Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 10. september 2025Meniny má Oleg
Austrálske námorníctvo dostane flotilu podmorských útočných dronov

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Vyše miliardovú zákazku na vývoj, výrobu a údržbu nových dronov získala spoločnosť Anduril Australia.

Autor TASR
Canberra 10. septembra (TASR) - Austrália vybaví svoje námorníctvo flotilou veľkých podmorských útočných dronov Ghost Shark v celkovej hodnote 1,1 miliardy amerických dolárov. TASR o tom informuje na základe správy od agentúry AFP, podľa ktorej austrálska vláda oznámila tento zámer v stredu.

Minister obrany Richard Marles povedal, že austrálske námorníctvo dostane niekoľko desiatok "veľmi veľkých" autonómnych dronov, pričom prvé z nich by sa mohli začať používať už v januári.

Vyše miliardovú zákazku na vývoj, výrobu a údržbu nových dronov získala spoločnosť Anduril Australia.

„Neustále zdôrazňujeme, že Austrália čelí najzložitejšej a v niektorých aspektoch aj najnebezpečnejšej situácii od konca druhej svetovej vojny,“ povedal Marles.

Podmorské drony budú doplnkom k plánovanému nákupu jadrových ponoriek vybavených technológiou stealth v rámci zmluvy s Veľkou Britániou a USA v hodnote niekoľkých miliárd dolárov.
