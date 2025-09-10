< sekcia Zahraničie
Austrálske námorníctvo dostane flotilu podmorských útočných dronov
Vyše miliardovú zákazku na vývoj, výrobu a údržbu nových dronov získala spoločnosť Anduril Australia.
Autor TASR
Canberra 10. septembra (TASR) - Austrália vybaví svoje námorníctvo flotilou veľkých podmorských útočných dronov Ghost Shark v celkovej hodnote 1,1 miliardy amerických dolárov. TASR o tom informuje na základe správy od agentúry AFP, podľa ktorej austrálska vláda oznámila tento zámer v stredu.
Minister obrany Richard Marles povedal, že austrálske námorníctvo dostane niekoľko desiatok "veľmi veľkých" autonómnych dronov, pričom prvé z nich by sa mohli začať používať už v januári.
„Neustále zdôrazňujeme, že Austrália čelí najzložitejšej a v niektorých aspektoch aj najnebezpečnejšej situácii od konca druhej svetovej vojny,“ povedal Marles.
Podmorské drony budú doplnkom k plánovanému nákupu jadrových ponoriek vybavených technológiou stealth v rámci zmluvy s Veľkou Britániou a USA v hodnote niekoľkých miliárd dolárov.
