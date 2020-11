Austrálske sily zabili v Afganistane najmenej 39 civilistov a väzňov

Canberra 19. novembra (TASR)- Najmenej 39 civilistov a väzňov bolo nezákonne zabitých austrálskymi špeciálnymi jednotkami počas vojenského konfliktu v Afganistane. Vyplýva to z dlhoočakávanej vyšetrovacej správy, o ktorej zisteniach vo štvrtok ešte pred jej zverejnením informoval vysokopostavený predstaviteľ austrálskej armády. Informovali o tom agentúry DPA a AFP.



Vyšetrovanie 55 incidentov týkajúcich sa údajného porušenia zákonov o ozbrojenom konflikte v rokoch 2005-2016 viedol sudca Paul Brereton. Podľa jeho slov existujú "dôveryhodné informácie na preukázanie 23 prípadov údajného nezákonného zabitia 39 osôb 25 príslušníkmi austrálskych špeciálnych síl, predovšetkým zo špeciálneho leteckého pluku".



"Úprimne a bezvýhradne sa v mene Austrálskych obranných síl (ADF) ospravedlňujem obyvateľom Afganistanu za všetky zločiny zo strany austrálskych vojakov," povedal novinárom v Canberre šéf ADF Angus Campbell. Podľa slov Campbella boli medzi obeťami väzni, farmári a iní civilisti. K niektorým z incidentov došlo v rokoch 2009-2010, no väčšina z nich sa stala v rokoch 2012-2013, píše denník The Guardian.



"Niektoré hliadky vzali zákon do vlastných rúk, porušovali pravidlá, vymýšľali si príbehy, hovorili lži a zabíjali väzňov," priblížil generál Campbell. Zistenia o páchaní zločinov austrálskymi jednotkami označil za "najzávažnejšie porušenie armádnych predpisov a profesionálnych hodnôt". K žiadnemu z nezákonných zabití podľa jeho slov nedošlo uprostred boja, ani za okolností, keď by bol úmysel páchateľa "nejasný, zmätočný alebo dôsledkom omylu". Každá vypočutá osoba dôkladne rozumela pravidlám ozbrojeného konfliktu, ako aj zásadám platným počas nasadenia v boji.



Ospravedlnenie adresoval Campbell aj Austrálčanov s tým, že ľudia od svojich obranných síl očakávali, že budú konať v súlade s hodnotami vlastnej krajiny. Tím sudcu Breretona vypočul 423 svedkov a preveril 20.000 dokumentov a 25.000 obrazových materiálov.



Austrálsky premiér Scott Morrison minulý štvrtok vymenoval osobitného vyšetrovateľa, ktorého úlohou bude preskúmať podozrenia z vojnových zločinov, údajne spáchaných príslušníkmi austrálskych elitných jednotiek v Afganistane.



Austrálska televízna stanica ABC ešte v roku 2017 zverejnila dokumenty pod názvom Afganské spisy (Afghan Files), ktoré podľa nej dokazovali, že austrálski vojaci v Afganistane zabíjali civilistov vrátane detí.



Vyšetrovanie sa začalo v roku 2016 v reakcii na informácie o "veľmi závažných priestupkoch" spáchaných v Afganistane príslušníkmi elitných austrálskych jednotiek. Tie boli v Afganistane rozmiestnené po útokoch na Spojené štáty z 11. septembra 2001 a popri Spojených štátoch a ďalších spojeneckých síl bojovali proti Talibanu, al-Káide a ďalším islamistickým skupinám. Z tejto misie sa stiahli v roku 2014 spolu s ostatnými jednotkami NATO.